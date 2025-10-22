اعلام وضعیت فوق العاده در پرو به مدت ۳۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رئیس جمهور پرو ۳۰ روز حالت فوق العاده و وضعیت اضطراری در پایتخت این کشور و همچنین منطقه کایاو اعلام کرد.

این اقدام رئیس جمهور پرو در پی تشدید درگیری‌های داخلی و گسترش اعتراضاتی که دست کم ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته صورت گرفت. کابینه پرو نیز با این اقدام که از نیمه شب گذشته عملیاتی شده موافقت کرده است.

رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که نیروهای امنیتی از مرحله دفاعی وارد فاز تهاجمی در برابر جرم و جنایت می‌شوند چرا که این روند در پرو طی سال‌های اخیر تشدید شده است.

لازم به ذکر است که دولت باندهای جنایتکار را پشت‌پرده این شورش‌ها می‌داند و در مقابل معترضان سیاست‌های رئیس‌جمهور را دلیل این آشوب‌ها می‌دانند.