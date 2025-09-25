به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، در مراسمی با گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت، به تبیین جایگاه والای مجاهدان در تحقق اهداف انبیا و عزت امروز ایران اسلامی پرداخت.

وی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، اظهار کرد: اگر در طول تاریخ، رزمندگان و مجاهدان در کنار انبیا قرار نمی‌گرفتند، دعوت پیامبران به نتیجه نمی‌رسید. قرآن به این حقیقت اشاره دارد که آنان در برابر تهدیدها استوار ماندند.

نورمفیدی با یادآوری هشت سال دفاع مقدس گفت: اگر دفاع مقدس نبود، اقتدار امروز ایران شکل نمی‌گرفت. دشمنان تصور می‌کردند ارتش ایران در هم خواهد شکست، اما ملت مقاوم و متحد ایران، بار دیگر این باورها را نقش بر آب کردند.

امام جمعه گرگان در ادامه به مقاومت ۱۲ روزه اخیر ملت ایران اشاره کرد و افزود: همان‌طور که دفاع مقدس اقتدار کشور را رقم زد، مقاومت ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد ایران امروز یک کشور معمولی نیست بلکه در جایگاه ابرقدرت منطقه‌ای قرار دارد. دشمنان وعده فروپاشی نظام را طی چند روز داده بودند، اما مردم با حمایت از انقلاب و رهبری، این نقشه‌ها را ناکام گذاشتند.

وی با اشاره به ادامه توطئه‌ها و ایجاد فضای مبهم «نه جنگ، نه صلح» از سوی دشمنان گفت: هدف آنان ایجاد رکود اقتصادی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران است، اما مسئولان باید با تلاش و هوشیاری از کشور در برابر این فشارها محافظت کنند.

آیت‌الله نورمفیدی همچنین به برخی مشکلات جانبازان و مسائل اجرایی در استان اشاره کرد و خطاب به مسئولان استان گفت: بنیاد شهید امکانات مناسبی فراهم کرده اما برخی مشکلات اجرایی هنوز برطرف نشده و نیازمند پیگیری سریع‌تر است.

وی افزود: این ملت و کشور تحت عنایات امام رضا (ع) و امام حسین (ع) است و امیدواریم مسئولان با توکل بر خداوند و حمایت مردم، بتوانند موانع پیشرفت را برطرف کنند.