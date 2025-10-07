کاروان صمود؛ نقطه عطفی در تغییر نگاه جهانی به مسئله فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، عصر سه شنبه در دیدار صمیمی با دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه شهید مصطفی خمینی (ره)، گفت: نسل جوان سرمایه اصلی کشور برای اداره آینده ایران است و باید برای این مسئولیت بزرگ به خوبی آماده شوند.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی نسل جوان از جایگاه ایران در جهان، افزود: جوانان باید بدانند کشورشان چه موقعیتی دارد و چه مدیرانی برای حفظ و ارتقای این جایگاه لازم است.

نماینده ولی فقیه د ر گلستان در پاسخ به سوالی درباره کاروان آزادی «صمود» و تأثیر آن بر افکار عمومی جهانی، گفت: این حرکت مردمی نمادی از تحول نگرش جهانیان نسبت به مسئله فلسطین است. این کاروان موجب تقویت صدای اعتراض جهانیان علیه ظلم اسرائیل شده و توقیف آن باعث افزایش مخالفت‌ها در سطح بین‌المللی شده است.

امام جمعه گرگان درباره اهمیت قانون حجاب تاکید کرد: حجاب، حکم صریح قرآن است که حفظ کرامت و جلوگیری از آزار را تضمین می‌کند و باید فرهنگ آن به عنوان یک ارزش دینی و ملی ترویج شود.

وی با هشدار نسبت به اثرات منفی فضای مجازی، گفت: بخش زیادی از محتوای فضای مجازی متاثر از فرهنگ غربی است که بی‌احترامی به حجاب و ارزش‌های دینی را تشدید کرده و به سلامت اخلاقی جامعه آسیب می‌زند.

نماینده ولی فقیه در گلستان در خصوص مشکلات اقتصادی و گرانی،گفت: مسئولان کشور با تمام توان برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند اما تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. مهم‌ترین هدف ما تأمین نیازهای اساسی مردم است.

وی درباره شایعات احتمال حمله اسرائیل به ایران، چنین اظهاراتی را بیشتر جهت ایجاد نگرانی روانی و رسانه‌ای ارزیابی کرد و افزود: ایران کشوری مقتدر است که با قدرت و استقامت در برابر تهدیدات دشمنان می‌ایستد.

نورمفیدی همچنین به آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و افزود: اطلاعات نادرست و محتوای مخرب این فضا، فاصله‌گیری جوانان از دین و ارزش‌های اخلاقی را افزایش داده است.

وی کاهش توجه به نماز را نیز متاثر از استفاده بی‌رویه از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی دانست و افزود: نماز باید پایگاه و تکیه‌گاه انسان باشد، چرا که ثروت و مقام موقتی هستند و تنها خدا پشتوانه حقیقی است.

نماینده ولی‌فقیه گلستان از مسئولان استانی خواست با همت و تمرکز بر نیازهای مردم، مشکلات را پیگیری کنند و اولویت‌گذاری صحیح داشته باشند.