امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اورآسیایی، اعلام کرد که ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی توافق نامه نقشه راه همکاری اقتصادی سه ساله خود را امضا کردهاند.
وی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: یک نقشه راه ۳ ساله برای همکاریهای مشترک تدوین شده و به امضای دو طرف رسیده است. این توافق نامه یک سند جامع است که حوزههای مختلف از جمله حمل و نقل و لجستیک و از همه مهمتر کوریدور شمال به جنوب را در بر میگیرد.
اسلپنف ادامه داد: ما برای ایجاد یک گمرک سبز، دیجیتال سازی، گذار به سمت ترانزیت الکترونیک که فرصتهای جدیدی را برای شرکتهای ایجاد میکند، توافق کردیم.
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیایی همچنین گفت: تلاشهای جدی برای رفع موانع وارداتی به ایران در دست انجام است.
اجرای کامل قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و ایران از روز ۱۵ می سال جاری کلید خورده است.
نظر شما