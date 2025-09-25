  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی

وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اتحادیه اورآسیایی اعلام کرد که نقشه راه سه ساله همکاری اقتصادی با ایران امضا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اورآسیایی، اعلام کرد که ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی توافق نامه نقشه راه همکاری اقتصادی سه ساله خود را امضا کرده‌اند.

وی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: یک نقشه راه ۳ ساله برای همکاری‌های مشترک تدوین شده و به امضای دو طرف رسیده است. این توافق نامه یک سند جامع است که حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل و لجستیک و از همه مهم‌تر کوریدور شمال به جنوب را در بر می‌گیرد.

اسلپنف ادامه داد: ما برای ایجاد یک گمرک سبز، دیجیتال سازی، گذار به سمت ترانزیت الکترونیک که فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های ایجاد می‌کند، توافق کردیم.

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیایی همچنین گفت: تلاش‌های جدی برای رفع موانع وارداتی به ایران در دست انجام است.

اجرای کامل قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و ایران از روز ۱۵ می سال جاری کلید خورده است.

