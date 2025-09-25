اونالبایف: بندر آستارا نقش مهمی در توسعه تجارت بازارهای اوراسیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اونتالاپ اونالبایف بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از مجتمع بندری و دیگر زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان آستارا در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: به عنوان سفیر قزاقستان در کشور دوستی و برادر ایران سفر خود به استان گیلان را از دیروز آغاز کردیم و امروز هم به بندر آستارا آمدیم تا از امکانات، فرصت‌ها و ظرفیت این بندر که نقش مهمی در توسعه صادرات و واردات کالاها برای کشورهای همسایه از جمله قزاقستان می‌تواند داشته باشد آشنا شویم.

سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، بندری ترانزیتی و لجستیکی میان ایران و قزاقستان به ظرفیت بندر آستارا با توجه به شرایط جغرافیایی و مرزی این شهرستان و موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی آن تأکید کرد و افزود: این منطقه به دلیل همسایگی با کشور آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای در تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار است.

وی آستارا را حلقه اتصال ایران به بازارهای اوراسیا دانست و تصریح کرد: مزیت‌های کریدوری این بندر نه تنها امکان کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل بین کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، روسیه، کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس را فراهم می‌کند، بلکه فرصتی ارزشمند برای توسعه صادرات و واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایجاد می‌کند.

اونالبایف با تأکید بر اشتراکات گسترده ایران و قزازقستان در حوزه گردشگری، آستارا را شهری با ظرفیت‌های عظیم گردشگری و جاذبه‌ای ارزشمند برای گردشگران خارجی دانست و تصریح کرد: با توجه به روند روبه‌رشد تعاملات منطقه‌ای و تأکید بر توسعه گردشگری به‌عنوان یک صنعت استراتژیک، انتظار می‌رود که در آینده برنامه‌های مشخصی برای تعاملات گردشگری ایران و قزاقستان تدوین شود که فرصت خوبی برای تبادلات فرهنگی و گردشگری است.

بندر آستارا فرصت‌های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری دارد

«علی درمانی» فرماندار آستارا در دیدار با سفیر جمهوری قزاقستان در آستارا به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری اشاره کرد و گفت: بندر آستارا فرصت‌های بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تجاری و گردشگری دارد و می‌تواند به مرکز مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان تبدیل شود.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه تجار و فعالان اقتصادی قزاقستان می‌توانند از ظرفیت‌های این شهر را به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری بهره مند شوند افزود: امروز این بستر همکاری بین شرکت‌های قزاقستانی و ایرانی به خوبی فراهم است.