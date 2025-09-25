پرچمدار ایران در افتتاحیه مسابقات جهانی پارادوومیدانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان از روز شنبه (٥ مهر) در دهلی نو هند آغاز می‌شود.

مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها امووز (پنجشنبه ٣ مهر) با حضور نمایندگان منتخب از تیم‌های شرکت کننده برگزار می‌شود.

در این مراسم سعید افروز ملی پوش پرتاب نیزه ایران که در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به عنوان قهرمانی دست یافت به عنوان پرچمدار حضور خواهد داشت.

از تیم اعزامی ایران، ۶ ملی پوش دیگر نیز همراه افروز در مراسم رژه شرکت می‌کنند. تیم ملی پاردوومیدانی ایران با ترکیبی متشکل از ۲۰ ورزشکار، شامل ۱۵ ورزشکار در بخش مردان و ۵ ورزشکار از بخش زنان در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت کرده اند.

کلاس بندی ورزشکاران انجام شده و آنها طی امروز و فردا در جلسات تمرینی حاضر خواهند شد.