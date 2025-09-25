علی پور: توجه جدی به نکات ایمنی در فصل سرما ضرورت دارد

علیرضا علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا، توجه جدی شهروندان به نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث گاز در فصل سرما را ضروری است.
وی گفت: در این رابطه، جلسهای در شرکت گاز استان با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شد که هدف اصلی آن بررسی راهکارهای کاهش خطرات و تلفات ناشی از مصرف گاز بود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل افزود: مقرر شد صدا و سیمای مرکز اردبیل برنامههای آموزشی و فرهنگسازی ویژه شهرها، روستاها و صنایع در زمینه مصرف ایمن گاز تهیه و پخش کند. همچنین از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده خواهد شد تا دانشآموزان علاوه بر یادگیری روشهای صحیح استفاده از بخاریها، آموزشهای لازم را به خانوادههای خود منتقل کنند.
وی با اخطار نسبت به استفاده از لولههای آکاردئونی غیراستاندارد گفت: این نوع لولهها به دلیل احتمال جدا شدن و گرفتگی مسیر گاز بسیار خطرناک هستند. دستگاههای مسئول موظف شدهاند بازدیدهای میدانی از مراکز عرضه انجام داده و فروش این لوازم غیراستاندارد را متوقف کنند.
علی پور ادامه داد: به ادارات و دستگاههای اجرایی نیز توصیه شده است ژنراتورهای دوگانهسوز خود را پیش از آغاز فصل سرما آماده کرده و مخازن سوخت مایع را تکمیل کنند تا در صورت افت فشار گاز، با مشکل مواجه نشوند.
