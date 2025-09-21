به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شیخی گفت: همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در شهرستان اردکان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: این همایش با هدف معرفی توانمندیها، پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری، شناسایی سرمایهگذاران و بررسی چالشها و موانع سرمایهگذاری در شهرستان اردکان برگزار خواهد شد و در آن بستههای سرمایهگذاری جهت شناسایی و ارزیابی، اطلاعات فنی، اقتصادی و نحوه مشارکت مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به ظرفیتهای اردکان در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری افزود: این شهرستان از بسترهای ارزشمندی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی برخوردار است و میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان یزد و کشور تبدیل شود.
وی گفت: در همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید، با همکاری فرمانداری ویژه اردکان، اتاق بازرگانی استان، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، اتاق تعاون و دفتر نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی، به دنبال شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای منطقهای، رشد و توسعه و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان اردکان هستیم و امیدواریم با ایجاد شبکه ارتباطی و تخصصی بین سرمایهگذاران، گام مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی استان برداشته شود.
اردکان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در شهرستان اردکان خبر داد.
