یوسفی: رعایت بهداشت تنفسی و واکسیناسیون آنفلوانزا در فصول سرد لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش یوسفی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: با شروع فصول سرد سال، خطر ابتلاء به بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوآنزا، سرماخوردگی و حتی کووید -۱۹ افزایش می‌یابد و در این شرایط، رعایت نکات بهداشتی و واکسیناسیون از اهمیت بالایی برخوردار است.

یوسفی، آنفلوآنزا را یک بیماری ویروسی حاد تنفسی معرفی کرد که به شدت واگیردار است و با شروع فصل سرما، شیوع آن افزایش می‌یابد.

وی در خصوص راه‌های انتقال این ویروس گفت: ویروس آنفولانزا می‌تواند ساعت‌ها روی سطوح آلوده بماند. این بیماری از طریق عطسه، سرفه و تماس دست با سطوح آلوده منتقل می‌شود.

وی همچنین به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری اشاره و تأکید کرد: شستشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و پر ازدحام و حفظ فاصله اجتماعی، از اقدامات ضروری برای پیشگیری از آنفولانزا هستند.

علائم آنفلوآنزا و نحوه مدیریت بیماری

یوسفی به علائم شایع آنفلوآنزا اشاره کرد و گفت: تب ناگهانی، لرز، درد عضلانی و مفصلی، سردرد، خستگی، سرفه و گلودرد از علائم بارز این بیماری هستند و در کودکان، علائم گوارشی نظیر تهوع، استفراغ و اسهال نیز ممکن است دیده شود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: برای بیماری‌های خفیف، استراحت در منزل، مصرف مایعات و داروهای تب‌بر مانند استامینوفن کافی است اما در موارد شدیدتر که افراد دچار تنگی نفس، درد قفسه سینه و یا سردردهای شدید می‌شوند، باید فوراً به پزشک مراجعه کنند.

واکسیناسیون؛ سپر دفاعی در برابر آنفلوآنزا

یوسفی در خصوص اهمیت واکسیناسیون آنفلوآنزا گفت: واکسیناسیون سالانه برای گروه‌های پرخطر همچون مادران باردار، کودکان زیر ۵ سال، سالمندان و افرادی که بیماری‌های مزمن دارند، ضروری است.

وی همچنین اشاره کرد: میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا در کاهش احتمال ابتلاء و بستری شدن در بیمارستان‌ها تا ۸۲ درصد است و می‌تواند از مرگ ناشی از این بیماری تا ۳۰ درصد جلوگیری کند.

به گفته دکتر یوسفی، بهترین زمان برای تزریق واکسن ابتدای فصل سرما است، اما تا زمانی که ویروس در حال گردش است، افراد می‌توانند واکسن را دریافت کنند.

کرونا؛ همچنان در گردش

یوسفی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کرونا گفت: در ماه‌های اخیر، آمار مبتلایان به کرونا بالاتر از آنفلوآنزا بوده است، هرچند شدت علائم فعلی کرونا کمتر از گذشته است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: همچنان رعایت آداب تنفسی و استفاده از ماسک در فضاهای پر ازدحام برای پیشگیری از انتقال این بیماری ضروری است.

یوسفی خاطرنشان کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانند شستشوی دست‌ها، استفاده از ماسک و واکسیناسیون می‌تواند به طور چشمگیری از ابتلاء به آنفلوآنزا و سایر بیماری‌های تنفسی جلوگیری کند.

وی همچنین اعلام کرد: واکسن آنفلوآنزا از طریق معاونت غذا و داروی دانشگاه در داروخانه‌ها در دسترس است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌ها و دریافت واکسن، خود و خانواده‌هایشان را در برابر این بیماری‌های خطرناک محافظت کنند و در این فصل سرد سال، سلامت خود را تأمین نمایند.