  1. استانها
  2. لرستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

وزیر نیرو:

پاییز سختی را در پیش خواهیم داشت/ بارندگی نرمال در زمستان

پاییز سختی را در پیش خواهیم داشت/ بارندگی نرمال در زمستان

الیگودرز- وزیر نیرو گفت: پاییز خیلی سختی را در پیش خواهیم داشت و امیدوارم شرایط کم آبی و بارندگی‌ها در زمستان جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم آبرسانی به ۷۰ روستای الیگودرز با اشاره به اینکه آب کالای مهمی است و بزرگترین چالش بشر آب است، اظهار داشت: کشور ایران شرایط بدتری در این حوزه دارد.

وی تصریح کرد: پاییز خیلی سختی را در پیش خواهیم داشت و امیدوارم شرایط کم آبی در زمستان جبران شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی می‌شود که در زمستان شرایط بارندگی نرمال شود اما این کفایت نمی‌کند، گفت: اگر پنج سال بارندگی نرمال داشته باشیم، شاید این شرایط سخت جبران شود.

علی آبادی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و مصرف بهینه آب، عنوان کرد: تولید را ما باید افزایش دهیم، اما باید صرفه جویی هم کنیم.

وی با بیان اینکه بنا شده که با ارائه گزارش نمایندگان و استاندار یک کار خوب در هر شهرستان انجام دهیم، گفت: امروز ۱۳۲ روستا در لر ستان آبرسانی شد، اما برنامه‌های گسترده در دست داریم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کار اصلی و مهم این است که سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط بخش خصوصی صورت گیرد، گفت: برنامه دولت چهاردهم این است که ایران را از گذشته آباد تر کند.

کد خبر 6601582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها