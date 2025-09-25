پاییز سختی را در پیش خواهیم داشت/ بارندگی نرمال در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم آبرسانی به ۷۰ روستای الیگودرز با اشاره به اینکه آب کالای مهمی است و بزرگترین چالش بشر آب است، اظهار داشت: کشور ایران شرایط بدتری در این حوزه دارد.

وی تصریح کرد: پاییز خیلی سختی را در پیش خواهیم داشت و امیدوارم شرایط کم آبی در زمستان جبران شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی می‌شود که در زمستان شرایط بارندگی نرمال شود اما این کفایت نمی‌کند، گفت: اگر پنج سال بارندگی نرمال داشته باشیم، شاید این شرایط سخت جبران شود.

علی آبادی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و مصرف بهینه آب، عنوان کرد: تولید را ما باید افزایش دهیم، اما باید صرفه جویی هم کنیم.

وی با بیان اینکه بنا شده که با ارائه گزارش نمایندگان و استاندار یک کار خوب در هر شهرستان انجام دهیم، گفت: امروز ۱۳۲ روستا در لر ستان آبرسانی شد، اما برنامه‌های گسترده در دست داریم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کار اصلی و مهم این است که سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط بخش خصوصی صورت گیرد، گفت: برنامه دولت چهاردهم این است که ایران را از گذشته آباد تر کند.