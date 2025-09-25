اکبری: بزرگراه آستارا - آستارا تا دو ماه آینده تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا- آستارا در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: امروز بازدیدی داشتیم از محل پروژه بزرگراه آستارا - آستارا که بزرگراه اردبیل- آستارا را به پایانه مرزی جدید آستارا متصل می‌کند و همچنین پروژه ساخت پایانه مرزی جدید که طرح جامع آن تصویب شده و ما در مرحله تهیه نقشه‌های اجرایی برای انتخاب سرمایه گذار و انتخاب پیمانکار اجرایی هستیم که در حال انجام است و ظرف ماه‌های آینده کار ساخت این پایانه شروع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی پایانه جدید تردد کامیون‌های تجاری از پایانه قدیم به پایانه جدید منتقل می‌شود افزود: با پایان این پروژه، مشکل دیرینه ترافیک ترانزیت‌ها نیز که مردم شهر را مورد رنجش قرار می‌دهد مرتفع خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز ساخت بزرگراه آستارا- آستارا، کمبود مصالح را مهم‌ترین دلیل تأخیر در پایان عملیات هزار و چهارصد متر باقیمانده این بزرگراه دانست و گفت: فقر مصالحی مشکلی است که در کل گیلان وجود دارد که شامل این پروژه نیز شده است و عدم دسترسی به موقع به مصالح خاکریزی با توجه به اینکه ارتفاع پروژه نسبت به زمین طبیعی بالا است یکی از عوامل کندی این پروژه بوده است.

وی ادامه داد: در خرداد ماه قول داده بودیم که این پروژه را به بهره برداری برسانیم ولی در واقع در همان زمان قرار بود که مصالح مورد نیاز برای لایه‌های روسازی جاده را بتوانیم بخشی را از شهرستان و بخشی را از مصالح رودخانه تأمین کنیم که متأسفانه مجوزهای تأمین مصالح علی رغم تلاش‌های فراوانی که شد و همچنین پیگیری شخص استاندار نتوانستیم مجوزهای لازم را اخذ کنیم فلذا طرح روسازی ما کلاً عوض شد و از سه لایه به روسازی بتنی تبدیل شد و اجرای بتن مسلح چند ماه پروژه را به تعویق انداخت.

اکبری شرایط جنگی تحمیل شده به کشور را نیز از دلایل تأخیر در تکمیل پروژه عنوان کرد و گفت: شرایط فوق منجر به تعطیلی پروژه در حدود یک ماه در این محل شد اما در حال حاضر وضعیت پروژه پیشرفت خوبی دارد و پیش بینی من این است که اگر پیمانکار با همین سرعت و تقویت توان ماشین آلاتی کار را ادامه بدهد و شرایط جوی مناسب باشد یک الی دو ماه بیشتر تا تکمیل این پروژه نیاز به در واقع زمان نخواهیم داشت.