اکبری: معادن در حفظ و نگهداری راه مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از راههای روستایی شهرستان تالش اظهار کرد: طبق قانون معادن باید به وظیفه اجتماعی خود عمل کنند و مشارکتشان در حفظ و نگهداری راههای روستایی ضرورت دارد.
وی گفت: معادن که ماشینآلات سنگین آنها از راههای مواصلاتی استفاده میکنند، طبق قانون موظف به همکاری با دولت در نگهداری و ترمیم راهها هستند.
وی همچنین درباره پروژه کنارگذر تالش افزود: در جلسهای با حضور مقامهای عالی وزارت و استاندار گیلان تصمیمگیریهای لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
این بازدید در راستای بررسی وضعیت راههای روستایی و تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در نگهداری زیرساختهای حمل و نقل انجام شد.
