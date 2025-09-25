ادارات موظف به تأمین ۲۰ درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح همزمان ۵۷ نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یکی از مصرفکنندگان اصلی انرژی در کشور، دستگاههای دولتی و ادارات هستند. بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، این دستگاهها موظفاند ظرف مدت پنج سال، ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.
وی افزود: در همین راستا، استانداری چهارمحال و بختیاری با استفاده از منابع در اختیار، طراحی تأمین برق مصرفی خود از طریق انرژی خورشیدی را آغاز کرده تا الگویی برای سایر دستگاهها باشد و در جلسات رسمی نیز این موضوع بهعنوان یک وظیفه قانونی مورد تأکید قرار گیرد.
معاون عمرانی استانداری با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان گفت: شدت تابش خورشید در چهارمحال و بختیاری قابل قبول است، هرچند محدودیتهایی در زمین وجود دارد. با تشکیل کمیتهای به مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی، تاکنون بیش از هزار مگاوات موافقت اصولی برای احداث نیروگاههای خورشیدی صادر شده یا در حال صدور است.
آذر ادامه داد: چندین نیروگاه در ظرفیتهای ۳۰ و ۵۰ مگاوات کلنگزنی شدهاند و در مراحل نهایی اجرا قرار دارند. در گام بعدی، با بهرهگیری از تسهیلات ارزانقیمتی که دولت پیشبینی کرده و با همکاری مؤثر بسیج سازندگی، امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را در مناطق روستایی و عشایری نیز توسعه دهیم.
وی با اشاره به آسیبپذیری استان در حوزه انرژی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در بسیاری از صنایع، تکصنعتی محسوب میشود و ناترازی انرژی به این بخشها آسیب جدی وارد میکند. هدف ما تأمین انرژی مصرفی ادارات و خانوارها از منابع پاک و خورشیدی است تا بتوانیم از صنایع و بخش کشاورزی حمایت کنیم و با کاهش قطعی برق، آسیبهای احتمالی به مردم را به حداقل برسانیم.
