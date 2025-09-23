امنیت بستر رشد علمی و مهارتی نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی کیا پیش از ظهر سه شنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه امیدان شهرستان خمین اظهار کرد: افتخارات جوانان ایرانی در میادین علمی و ورزشی بینالمللی، نشانهای از توانمندی و ظرفیت نسل جوان کشور است که موجب ارتقای غرور ملی شده است.
وی افزود: تأمین امنیت برای نونهالان و فرزندان این سرزمین، از ارکان اساسی تحقق اهداف کلان نظام در عرصه تعلیم، تربیت و مهارتآموزی به شمار میرود؛ چراکه آیندهای روشن و پایدار در گرو پرورش نسلی آگاه، توانمند و متعهد است.
سردار رفیعی کیا تصریح کرد: هیچگونه هنجارشکنی در محیطهای مرتبط با دانشآموزان پذیرفتنی نیست و پلیس در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.
وی نقش پلیس را در حمایت از فرآیند تعلیم و تربیت، فراتر از تأمین نظم عمومی دانست و گفت: دانشآموزان باید در محیطی امن و آرام تنها به فکر تحصیل علم و دانش باشند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: فرماندهی انتظامی استان با تمام ظرفیت خود، آماده حمایت از محیطهای آموزشی و برخورد قاطع با افرادی است که قصد اخلال در امنیت فکری و فیزیکی دانشآموزان را داشته باشند.
وی افزود: تعامل میان آموزشوپرورش و نیروی انتظامی، ضامن ارتقای امنیت و آرامش روانی در مدارس خواهد بود.
