  1. استانها
  2. مرکزی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

امنیت بستر رشد علمی و مهارتی نسل آینده است

امنیت بستر رشد علمی و مهارتی نسل آینده است

خمین- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: بدون ایجاد امنیت پایدار در محیط‌های آموزشی، دستیابی به رشد علمی، تربیتی و مهارتی نسل آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی کیا پیش از ظهر سه شنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه امیدان شهرستان خمین اظهار کرد: افتخارات جوانان ایرانی در میادین علمی و ورزشی بین‌المللی، نشانه‌ای از توانمندی و ظرفیت نسل جوان کشور است که موجب ارتقای غرور ملی شده است.

وی افزود: تأمین امنیت برای نونهالان و فرزندان این سرزمین، از ارکان اساسی تحقق اهداف کلان نظام در عرصه تعلیم، تربیت و مهارت‌آموزی به شمار می‌رود؛ چراکه آینده‌ای روشن و پایدار در گرو پرورش نسلی آگاه، توانمند و متعهد است.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: هیچ‌گونه هنجارشکنی در محیط‌های مرتبط با دانش‌آموزان پذیرفتنی نیست و پلیس در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.

وی نقش پلیس را در حمایت از فرآیند تعلیم و تربیت، فراتر از تأمین نظم عمومی دانست و گفت: دانش‌آموزان باید در محیطی امن و آرام تنها به فکر تحصیل علم و دانش باشند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: فرماندهی انتظامی استان با تمام ظرفیت خود، آماده حمایت از محیط‌های آموزشی و برخورد قاطع با افرادی است که قصد اخلال در امنیت فکری و فیزیکی دانش‌آموزان را داشته باشند.

وی افزود: تعامل میان آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی، ضامن ارتقای امنیت و آرامش روانی در مدارس خواهد بود.

کد خبر 6599385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها