به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباسپور با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع سیلاب و شرایط ناپایدار جوی در استان گلستان، گفت: تیمهای امداد و نجات این استان در آمادگی کامل قرار دارند و برای ورود به فصل بارندگی و مقابله با حوادث احتمالی تجهیز و ارزیابی شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر تیمهای عملیاتی در ۱۷ رسته تخصصی از جمله تیمهای فنی سیلاب، تخصصی اسکان اضطراری، آواربرداری، جادهای و سایر بخشها با تجهیزات کامل در وضعیت آمادهباش هستند.
عباسپور با تاکید بر اینکه توان عملیاتی این تیمها مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته است، اظهار کرد: هدف ما ارائه خدمات مؤثر، سریع و ایمن به مردم شریف استان گلستان در صورت بروز هرگونه بحران جوی در آغاز فصل پاییز است.
