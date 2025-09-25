  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

عباسپور: آمادگی کامل تیم‌های امدادی گلستان برای فصل پاییز

گرگان-مدیر تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر کشور از آماده‌باش کامل نیروها در ۱۷ رسته تخصصی برای مقابله با بحران‌های احتمالی جوی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباسپور با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع سیلاب و شرایط ناپایدار جوی در استان گلستان، گفت: تیم‌های امداد و نجات این استان در آمادگی کامل قرار دارند و برای ورود به فصل بارندگی و مقابله با حوادث احتمالی تجهیز و ارزیابی شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر تیم‌های عملیاتی در ۱۷ رسته تخصصی از جمله تیم‌های فنی سیلاب، تخصصی اسکان اضطراری، آواربرداری، جاده‌ای و سایر بخش‌ها با تجهیزات کامل در وضعیت آماده‌باش هستند.

عباسپور با تاکید بر اینکه توان عملیاتی این تیم‌ها مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته است، اظهار کرد: هدف ما ارائه خدمات مؤثر، سریع و ایمن به مردم شریف استان گلستان در صورت بروز هرگونه بحران جوی در آغاز فصل پاییز است.

