۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایتخت یمن+ فیلم

شبکه المسیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المسیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن خبر داد.

تا کنون جزئیات بیشتری درباره این تجاوز و تلفات و خسارت‌های احتمالی آن منتشر نشده است.

رسانه‌ها اعلام کردند که پس از این حمله، صدای چندین انفجار از پایتخت یمن به گوش رسیده است.

شبکه تلویزیونی الحدث هم گزارش داد که صنعا پایتخت یمن امروز هدف 13 حمله قرار گرفت و حملات امروز اسرائیل شامل حملات هوایی و دریایی است.

العربیه نیز به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داد: حملات در صنعا، مقرهای فرماندهی یمن را هدف قرار داده است.

کانال 13 تلویزیون اسرائیل مدعی شد که هدف حملات هوایی علیه یمن، فرماندهان نظامی، مقرهای فرماندهی و مخازن سلاح های انصارالله است.

«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم اشغالگر هم ادعا کرد: حملات ما به صنعا پایگاه ‌های نظامی از جمله ستاد کل و انبارهای پهپادها را هدف قرار داد.

