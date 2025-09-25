پوریانی: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند رویکرد جامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در نشست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دادگستری برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، احصاء مشکلات و چالش‌های استان و بررسی، برنامه ریزی و زمان بندی برای رفع مشکلات مبتلابه است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در حال حاضر ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله مشکلات و مسائل مهم استان است که در این راستا امیدواریم با هم اندیشی و همفکری، به رویه واحدی در پیشگیری، کاهش و مقابله با آن دست یابیم.

پوریانی همچنین بر لزوم بهره مندی از همه ظرفیت‌ها برای حل مسائل و موضوعات خاص استان تاکید کرد و افزود: اگر برای تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز چاره اندیشی نشود، اراضی با ارزش کشاورزی، مراتع، جنگل‌ها و اراضی ملی با خسارات جبران ناپذیری روبرو خواهند شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: متأسفانه برخی از این ساخت و سازها بدون توجه به ضوابط قانونی و بدون کسب مجوزهای لازم، در مناطق مختلف استان صورت می‌گیرد که علاوه بر ضررهای زیست‌محیطی، منجر به مشکلات حقوقی و اجتماعی نیز می‌شود.

پوریانی خاطر نشان کرد: مطمئناً جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است تا علاوه بر برخورد قاطع، انگیزه‌های اقتصادی برای استفاده بهینه از اراضی را نیز ایجاد کند.

شایان ذکر است در این نشست، نمایندگان مجلس بر لزوم اتخاذ تدابیر قانونی و نظارتی جدی‌تر، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی، تهیه نقشه هوایی جدید و بروز رسانی قوانین برای تسهیل برخورد با تخلفات در این زمینه تاکید کردند.

گفتنی است، نشست مشترک کارگروه تخصصی دادگستری با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری استان برگزار شد.