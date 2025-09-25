به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میثم موسوی عصر امروز پنجشنبه در آئین استقبال از فرنگی کاران ایذه ای بیان کرد: قدردان فرنگی کاران ایذه ای که در مسابقات جهانی کرواسی افتخار آفرینی کردند و همچنین ملک محمد بویری مربی آنها هستم.

امام جمعه ایذه گفت: پهلوانان و قهرمانان بسیاری در ایذه خصوصاً در کشتی فرنگی داریم که دعا می‌کنیم در میادین پیش رو موفق باشند و همچون این مسابقات بدرخشند.

وی با بیان اینکه وقتی ورزشکاران ما روی تشک کشتی می‌رفتند و می‌جنگیدند گویا از طرف تک به تک ملت ایران می‌جنگیدند، ادامه داد: مهم این بود که فرنگی کاران ما می‌دانستند چه جایگاهی دارند و مردم به خصوص همشهریانشان چگونه چشم انتظار آنها و افتخار آفرینی شان هستند.

امام جمعه ایذه با اشاره به بازی فینال علیرضا مهمدی تصریح کرد: وقتی که پس از پایان فینال بر صورت خود زد می‌توان گفت در گلوی هر ایرانی بغض حلقه زد اما باید سر را باید بالا گرفت، شما نماینده ایل بختیاری بودید و در قهرمانی ایران مؤثر بودید.

حجت الاسلام موسوی افزود: به نظر کارشناسان اهل فن، حق این ورزشکاران مدال طلا بود البته که مدال اینها برای ما طلا است چرا که دل رهبری و مردم را شاد و دشمنان را ناامید کردند.