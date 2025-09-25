  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

امام جمعه ایذه: حق مدال‌آوران ایذه ای کشتی فرنگی طلا بود

امام جمعه ایذه: حق مدال‌آوران ایذه ای کشتی فرنگی طلا بود

ایذه - امام جمعه ایذه گفت؛ حق دو فرنگی کار ایذه ای در مسابقات جهانی زاگرب که موفق به کسب مدال نقره شدند، مدال طلا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میثم موسوی عصر امروز پنجشنبه در آئین استقبال از فرنگی کاران ایذه ای بیان کرد: قدردان فرنگی کاران ایذه ای که در مسابقات جهانی کرواسی افتخار آفرینی کردند و همچنین ملک محمد بویری مربی آنها هستم.

امام جمعه ایذه گفت: پهلوانان و قهرمانان بسیاری در ایذه خصوصاً در کشتی فرنگی داریم که دعا می‌کنیم در میادین پیش رو موفق باشند و همچون این مسابقات بدرخشند.

وی با بیان اینکه وقتی ورزشکاران ما روی تشک کشتی می‌رفتند و می‌جنگیدند گویا از طرف تک به تک ملت ایران می‌جنگیدند، ادامه داد: مهم این بود که فرنگی کاران ما می‌دانستند چه جایگاهی دارند و مردم به خصوص همشهریانشان چگونه چشم انتظار آنها و افتخار آفرینی شان هستند.

امام جمعه ایذه با اشاره به بازی فینال علیرضا مهمدی تصریح کرد: وقتی که پس از پایان فینال بر صورت خود زد می‌توان گفت در گلوی هر ایرانی بغض حلقه زد اما باید سر را باید بالا گرفت، شما نماینده ایل بختیاری بودید و در قهرمانی ایران مؤثر بودید.

حجت الاسلام موسوی افزود: به نظر کارشناسان اهل فن، حق این ورزشکاران مدال طلا بود البته که مدال اینها برای ما طلا است چرا که دل رهبری و مردم را شاد و دشمنان را ناامید کردند.

کد خبر 6601767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها