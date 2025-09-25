حریق خوابگاه دانشجویی با ۵ مصدوم در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت اظهار کرد: ساعت ۱۵:۱۶ دقیقه پنج شنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ طی تماس با سامانه ۱۲۵، و اعلام گزارشی مبنی بر حریق در طبقه پنجم خوابگاه دانشجویی دخترانه، تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی بندرعباس سریعاً به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم جهت اطفا حریق و ایمن سازی محیط آغاز شد.

رئیس سازمان آتش نشانی در ادامه اقدامات صورت گرفته افزود: در این عملیات ۲۰ نفر از افراد حاضر در محل نجات و به خارج از ساختمان انتقال داده شدند.

این مقام مسئول در خصوص خسارت جانی این حادثه ابراز داشت: متأسفانه ۵ نفر دچار دود گرفتگی می‌شوند که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

لیاقت علت حادثه را اتصالی برق کولر اسپلیت اعلام کرد.