تساوی پرسپولیس برابر ملوان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، ماکو باکیچ، تیوی بیفوما، امید عالیشاه، محمد خدابنده لو و علی علیپور.

پرسرعت اما کم موقعیت

سرخپوشان پرسپولیس که با تغییرات اجباری به خاطر مصدومیت چند بازیکن به میدان آمده بودند در نیمه اول دیدار برابر ملوان صاحب توپ و میدان بودند و صاحب دو موقعیت خوب گلزنی شدند که یک بار محمد خدابنده لو و یک بار هم باکیچ تا آستانه باز کردن دروازه ملوان پیش رفتند اما انزلی چی ها با نمایشی هوشمندانه اجازه باز شدن دروازه را ندادند.