  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

تساوی پرسپولیس برابر ملوان در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ملوان در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، ماکو باکیچ، تیوی بیفوما، امید عالیشاه، محمد خدابنده لو و علی علیپور.

پرسرعت اما کم موقعیت

سرخپوشان پرسپولیس که با تغییرات اجباری به خاطر مصدومیت چند بازیکن به میدان آمده بودند در نیمه اول دیدار برابر ملوان صاحب توپ و میدان بودند و صاحب دو موقعیت خوب گلزنی شدند که یک بار محمد خدابنده لو و یک بار هم باکیچ تا آستانه باز کردن دروازه ملوان پیش رفتند اما انزلی چی ها با نمایشی هوشمندانه اجازه باز شدن دروازه را ندادند.

