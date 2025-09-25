به گزارش خبرنگار مهر، تیوی بیفوما در پایان دیدار با تیم فوتبال ملوان اظهار داشت: تساوی امروز نشان میدهد که لیگ بسیار سختی پیش رو داریم. ما تلاش کردیم بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم اما خوششانس نبودیم که به گل برسیم. به نظر من موقعیتهای خوبی داشتیم و استحقاق نتیجه بهتری را داشتیم، اما این فوتبال است و همیشه مطابق انتظار پیش نمیرود.
بیفوما ادامه داد: در بخش حمله نیازمند تقویت هستیم و باید کیفیت خود را بالاتر ببریم. سه بازی پیاپی در تهران برگزار کردیم و نتوانستیم به پیروزی برسیم که این خوب نیست. طبیعی است که هواداران از این شرایط ناراحت باشند و حق هم دارند.
وینگر پرسپولیس تاکید کرد: ما باید خودمان را بیشتر تقویت کنیم تا بتوانیم به روند پیروزی بازگردیم. من به هواداران ضمانت میدهم که از این پس بردهای پرسپولیس شروع خواهد شد.
