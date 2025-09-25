  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

اتفاق ناخوشایند برای یک پرسپولیسی مقابل تیم سابقش

بازیکن فصل گذشته پرسپولیس که انتقالش به استقلال جنجالی شده بود، در پیراهن ملوان هم نتوانست برابر تیم سابقش موفق باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹ امروز در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد که نیمه نخست این بازی بدون گل به پایان رسید.

ملوانی ها در این دیدار از ابتدای عیسی آل کثیر مهاجم فصل گذشته پرسپولیس را در ترکیب خود قرار دادند تا انگیزه این بازیکن به گلزنی آنها کمک کند. مهاجم جنوبی انزلی چی ها اما در نیمه اول نتوانست نمایش تاثیرگذاری داشته باشد تا به امید نیمه دوم باشد.

با این حال در شروع نیمه دوم عیسی آل کثیر تنها چهار دقیقه در زمین حضور داشت و در برخورد با سروش رفیعی دچار مصدومیت شد و با برانکارد به بیرون منتقل و تعویض شد.

