سوانح رانندگی در خراسان رضوی منجر به مصدومیت ۲۷ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: پنج حادثه تصادف و واژگونی خودرو که در شبانه روز گذشته در جاده‌های مشهد، بردسکن و فریمان استان خراسان رضوی رخ داد، منجر به مصدومیت ۲۷ نفر شد.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید که ساعت ۱۲ ظهر دیروز در محور مشهد به قوچان رخ داد، پنج مصدوم در پی داشت که تمامی مصدومان این حادثه توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: حادثه تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری پژو پارس و اسپورتیج در جاده بردسکن- کاشمر با پنج مصدوم نیز ظهر دیروز رخ داد که ۲ مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و سه مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولی عصر برسکن فریمان منتقل شدند.

علیشاهی ادامه داد: همچنین در حادثه تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری پراید و پژو که دیروز در خیابان امام رضا (ع) شهرستان فریمان رخ داد، ۶ نفر مصدوم شدند که چهار مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و ۲ مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری پراید و موتور که ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه عصر دیروز در خیابان طالقانی ۲ شهرستان فریمان رخ داد، ۶ مصدوم در پی داشت که سه مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و سه مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

وی افزود: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ نیز که ساعت ۲۱ و ۳۵ دقیقه دیشب در محور عشق آباد به بردسکن رخ داد، پنج مصدوم بر جای گذاشت که تمامی مصدومان این حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولیعصر بردسکن منتقل شدند.