فستیوال سالیانه ووشو در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه غلامحسین مظفری در فستیوال سالیانه ووشو که به میزبانی مشهد و در پارک کوهسنگی برگزار شد، حضور پیدا کرد.

این فستیوال با حضور امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو، و جمعی از ورزشکاران، پیشکسوتان و علاقه‌مندان برگزار شد.

امیر زارعی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان در بخشی از این فستیوال اظهار کرد: امیدواریم در برگزاری چنین فستیوال‌هایی که در مکان‌های عمومی برای ایجاد حال خوب مردم و ورزشکاران برگزار می‌شود، بیشتر اقدام کنیم.

وی افزود: امید است با برگزاری اینگونه جشنواره‌ها و فستیوال‌ها که حال خوب را در پی دارد، موفق باشیم و بتوانیم به وظیفه سازمانی خود عمل کنیم.