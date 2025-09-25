آئین غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا در اهرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا و تجدید میثاق با آرمان شهدا عصر پنجشنبه در گلزار شهدای (بهشت اکبر) شهر اهرم به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان، خانواده معظم شهدا، اعضای شورای اداری شهرستان و اقشار مردم برگزار شد.
در این آئین معنوی شرکتکنندگان با غبارروبی و گلباران مزار شهدا، ضمن قرائت فاتحه و تجدید پیمان با آرمانهای والای انقلاب، به مقام شامخ شهدای گلگونکفن این شهرستان ادای احترام کردند.
امروز وظیفه ماست که در راستای تحقق اهداف و آرمانهای شهدا گام برداریم
فرماندار تنگستان در این آئین ضمن خیرمقدم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور رشادتها، ایثارگریها و از خودگذشتگیهای ملتی است که در برابر تجاوز ایستاد و حماسهای جاودانه خلق کردند.
مسلم سلیمانی با اشاره به اهمیت یاد شهدا، بر ضرورت همدلی میان دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم شهرستان تأکید کرد و ادامه داد: امروز وظیفه ماست که در راستای تحقق اهداف و آرمانهای شهدا گام برداریم و پرچم انقلاب اسلامی را که از دست آنان به دست ما رسیده است، با صلابت بیشتر به اهتزاز درآوریم.
نظر شما