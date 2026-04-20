به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در دیدار با خانواده شهید «یوسف صبحانینسب» از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی رمضان در روستای منصوری جنوبی شهرستان تنگستان، ضمن تبریک و تسلیت و ادای احترام به مقام این شهید والامقام گفت: شهادت این برادر عزیز، یادآور روحیه فداکاری و مسئولیتپذیری نسل امروز کشور و سلحشوری مردم تنگستان است.
وی گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران مایه مباهات و افتخار ملت و کشور هستند و همواره مردم خود را در کنار این عزیزان میدانند و با عزت و احترام با آنان مراوده دارند.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه مردم در حدود دو ماه اخیر صحنه را خالی نکردند و از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و دولت حمایت کردند تصریح کرد: صمیمانه از مردم تنگستان از این بابت کمال تشکر را دارم.
حجت الاسلام پهلوزاده امام جمعه اهرم نیز با گرامیداشت مقام شهید، بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد و راه شهدا در جامعه تأکید کرد.
در پایان این دیدار، مسئولان با خانواده شهید صبحانینسب گفتوگویی صمیمی داشتند و ضمن دلجویی، از صبر و استقامت آنان قدردانی کردند.
نظر شما