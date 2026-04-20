۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

فرماندار تنگستان: خانواده‌های شهدا مایه افتخار هستند

فرماندار تنگستان: خانواده‌های شهدا مایه افتخار هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران مایه مباهات و افتخار ملت و کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در دیدار با خانواده شهید «یوسف صبحانی‌نسب» از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی رمضان در روستای منصوری جنوبی شهرستان تنگستان، ضمن تبریک و تسلیت و ادای احترام به مقام این شهید والامقام گفت: شهادت این برادر عزیز، یادآور روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری نسل امروز کشور و سلحشوری مردم تنگستان است.

وی گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران مایه مباهات و افتخار ملت و کشور هستند و همواره مردم خود را در کنار این عزیزان می‌دانند و با عزت و احترام با آنان مراوده دارند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه مردم در حدود دو ماه اخیر صحنه را خالی نکردند و از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و دولت حمایت کردند تصریح کرد: صمیمانه از مردم تنگستان از این بابت کمال تشکر را دارم.

حجت الاسلام پهلوزاده امام جمعه اهرم نیز با گرامیداشت مقام شهید، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا در جامعه تأکید کرد.

در پایان این دیدار، مسئولان با خانواده شهید صبحانی‌نسب گفت‌وگویی صمیمی داشتند و ضمن دلجویی، از صبر و استقامت آنان قدردانی کردند.

کد مطلب 6806493

