احمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان نهاوند در رشته ووشو استعدادهای بسیار خوبی دارد که در عرصه های ملی و بین المللی می درخشند.

وی با تأکید بر اینکه استعدادهای موجود باید با تلاش مربیان برای حضور در رقابت‌های کشوری، آسیایی و بین‌المللی آماده شوند، گفت: هیئت ووشو شهرستان نهاوند با همکاری اداره ورزش شهرستان و هیئت ووشو استان به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی مسابقات ووشو انتخابی استان همدان در رده سنی نوجوانان و جوانان پسران را در نهاوند برگزار می‌کند.

رئیس هیئت ووشو نهاوند گفت: این مسابقات با حضور دو تیم ۷ و ۸ نفره در رده سنی نوجوانان و جوانان از هر شهرستان تدارک دیده‌شده که شهرستان نهاوند نیز درمجموع ۱۶ بازیکن برای این مسابقات معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات از جمعه به میزبانی شهرستان نهاوند در سالن شهید عباد الله خدا رحمی آغاز می‌شود، گفت: برگزیدگان این مسابقات برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی که از ۲۲ تا ۲۵ بهمن در بندرعباس برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.

اسدی در پایان افزود: حضور علاقه‌مندان برای تماشای مسابقات ووشو برای عموم افراد رایگان و بلامانع است.