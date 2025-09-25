به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید دادگر شامگاه پنجشنبه در همایش نسل ماندگار که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به نقش بیبدیل رزمندگان، شهدای زنده و خانوادههای معظم شهدا در حفظ امنیت و استقلال کشور، اظهار کرد: ما در روزگار جنگ سنتی و خاکریزهای مرزی، تنها با دشمن بعثی نمیجنگیدیم، بلکه با اجماع شرق و غرب علیه انقلاب اسلامی مواجه بودیم؛ اما امروز، دشمنی پیچیدهتر، چندلایهتر و پنهانتر در جریان است.
وی با اشاره به خاطراتی از جبههها و عملیاتهای غرورآفرین دفاع مقدس گفت: شهدای ما متعلق به همه اقوام و مناطق کشور بودند از ترکمن گرفته تا مازنی، از کرد تا دیلمی. این وحدت رمز پیروزی ما بود و و اکنون هم است.
دادگر ادامه داد: امروز هم دشمن با ابزارهای نوین مانند بیوتروریسم، جنگ ترکیبی، جنگ نرم، تحریم اقتصادی، فضای مجازی و ابزارهای شناختی در حال مبارزه با ملت ما است.
وی تأکید کرد: در آمریکا و مراکز امنیتی غرب، پروژههایی برای پیشبینی ریسکهای امنیتی ایران تا سال ۲۰۵۰ طراحی شده و حتی روی ژنوم ایرانیها در مراکز خاصی مانند وایزمن کار میکردند که به فضل الهی با پاسخهای موشکی ما نابود شدند.
وی با اشاره به تلاش برای جذب سربازان در استان گلستان افزود: در حالی که انتظار نداشتیم کسی داوطلب شود، اما با کمال تعجب و افتخار، شاهد استقبال گسترده جوانان برای خدمت سربازی بودیم؛ این یعنی دفاع همچنان باقی است.
دادگر ضمن انتقاد از شبیخون فرهنگی دشمن اظهار کرد: امروز در بسیاری از مساجد، نماز جماعت پنجنفره است، اما در یادواره شهدا جای سوزن انداختن نیست. این یعنی دل مردم هنوز با شهدا است.
فرمانده انتظامی گلستان همچنین به فتنه ۱۴۰۱ اشاره کرد و آن را نتیجه پروژههای مهندسیشده دشمن برای تضعیف امنیت و هویت ملی دانست.
وی با تاکید بر عظمت و صلابت ملت ایران در جنگ اخیر ۱۲ روزه و نقش بیبدیل نیروهای انتظامی، بسیجیان و مردم در مقابله با آشوبها، گفت: امروز جنگی در جریان است که هدف آن تسخیر ذهن، ایمان، و آینده ملت ما است. اما همانطور که در دفاع مقدس پیروز شدیم، امروز هم با تکیه بر سنتهای الهی و ایمان مردم، پیروز خواهیم شد.
نظر شما