به گزارش خبرنگار مهر، سردار فاضل دادگر، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های گسترده پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر و جرائم اقتصادی، گفت: طی شش ماه گذشته، بیش از دو هزار و۴۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر در گلستان دستگیر و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. این آمار نشان‌دهنده جدیت پلیس در مقابله با این آسیب اجتماعی است، اما متأسفانه تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر وجود داشته باشد، افراد جدید جایگزین خواهند شد و این چرخه معضل همچنان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر تنها محدود به دستگیری متخلفان نیست و این پدیده پیچیده نیازمند رویکردی جامع است. چرخه مقابله شامل چهار محور اصلی چون دستگیری، درمان معتادان، نگهداری و حمایت‌های اجتماعی برای بازگشت سالم افراد به جامعه است. بدون اقدامات پیشگیرانه و همراهی نهادهای اجتماعی، موفقیت بلندمدتی حاصل نخواهد شد.

دادگر به اهمیت پیشگیری اشاره کرد و افزود: وضعیت اقتصادی نامناسب، یکی از عوامل موثر در افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد است. اشتغال پایدار و فراهم شدن امکان تشکیل زندگی مستقل می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آسیب‌ها داشته باشد.

فرمانده انتظامی گلستان همچنین به اقدامات ویژه پلیس در حوزه امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان با تمرکز بر مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی مانند زمین‌خواری، رشا و ارتشا، اختلاس، پولشویی و سایر تخلفات، در صدد تقویت امنیت اقتصادی استان است.

وی ادامه داد: حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات یکی از اولویت‌های اصلی ما است. پلیس اقتصادی با هدف حمایت از اشتغال و رونق تولید، ضمن مقابله با تخلفات، تلاش می‌کند فضای امنی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

دادگر به موضوع مبارزه با قاچاق خودرو در استان نیز اشاره کرد و افزود: باندهای حرفه‌ای قاچاق خودرو با هوشیاری پلیس شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند و این نشان‌دهنده عزم جدی ما برای مقابله با جرائم اقتصادی و اجتماعی است.

وی در ادامه بر اهمیت مشارکت و همکاری مردم تأکید کرد و گفت: ما نیازمند همکاری و همیاری خانواده‌ها و جامعه هستیم. آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس و فرهنگ‌سازی عمومی بخشی از برنامه‌های ما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

دادگر اظهار کرد: هدف نهایی پلیس ایجاد امنیت پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. از طریق تلاش‌های مستمر در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جرائم اقتصادی، پیشگیری و فرهنگ‌سازی، تلاش می‌کنیم امنیت جانی و اقتصادی مردم استان گلستان را تضمین کنیم.