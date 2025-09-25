غلامی: پیروزی در جنگ ۱۲ روزه مرهون ایمان و تبعیت از ولایت‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی غلامی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای اقتدار و ۱۳ شهید نیلشهر که با حضور مسئولان و ائمه جمعه شیعه و اهل سنت برگزار شد، عامل پیروزی در جنگها و حفظ انقلاب را ایمان مردم، اراده پولادین و وحدت مقدس در تبعیت از ولیفقیه دانست و اظهار کرد: دشمن در پی اقتدارزدایی، تغییر ذائقه فرهنگی و ناکارآمد نشان دادن نظام ولایی است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه تربتجام تأکید کرد: توهم پایان جنگ با استکبار، یک احساس غلط است و تا ظلم و غرور هست، این رویارویی ادامه خواهد داشت.
وی عامل پیروزی در جنگها و حفظ انقلاب را ایمان مردم، اراده پولادین و وحدت مقدس در تبعیت از ولی فقیه دانست و هشدار داد: دشمن در پی اقتدارزدایی، تغییر ذائقه فرهنگی و ناکارآمد نشان دادن نظام ولایی است.
غلامی مثلثی چون نفوذ، فناوری و غافلگیری را عامل زمینگیر شدن مقطعی در ساعات اولیه جنگ اخیر برشمرد و تأکید کرد: آنچه ورق را برگرداند، ایمان و اراده مردم و تبعیت از ولی فقیه بود.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه تربتجام لازمه تداوم این مسیر را وحدت، پایداری و استقامت طبق دستور قرآن کریم عنوان کرد و ادامه داد: این پیروزیها جز با امدادهای غیبی و رحمت خاص الهی غیرممکن که محصول همین ایمان و اتحاد ملت است.
وی متذکر شد: تمام تلاش دشمن پس از جنگ، در پی گرفتن مؤلفههای قدرت، یعنی اراده، ایمان و اتحاد از ملت است و مذاکره، حقوق بشر و بحث موشکی، همگی بهانهاند.
هدف دشمن برای اقتدارزدایی از ایران
غلامی بیان کرد: دشمن در مرحله پس از جنگ، با هدف خلع سلاح معنوی ایران، سه راهبرد فرعی شامل اقتدارزدایی (از بین بردن مؤلفههای قدرت مانند وحدت شیعه و سنی و ایمان)، تغییر ذائقه فرهنگی (با ابزارهای رسانهای) و ناکارآمد نشان دادن نظام ولایی (برای وادار ساختن ملت به پذیرش فرهنگ لیبرال دموکراسی) را دنبال میکند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه تربتجام وظیفه امروز نخبگان و صاحبان تریبون را جهاد تبیین عنوان کرد و خواستار آن شد که دستاوردهای عظیم کشور با تلاش و کوشش شبانهروزی برای مردم روشن شود.
وی با بیان اینکه برای انجام کار جهادی سه شرط دشمنشناسی، تلاش مضاعف شبانهروزی و جهتگیری فی سبیلالله لازم است، بر لزوم حفظ اتحاد و قدردانی از خون شهدا، ایثارگران و رهبری حکیم تأکید کرد.
غلامی همچنین یادآور شد: دشمن به شدت مخالف است که جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی حکمرانی موفق در منطقه و جهان نهادینه شود.
نظر شما