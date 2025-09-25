https://mehrnews.com/x397H9 ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴ کد خبر 6601973 استانها همدان استانها همدان ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴ حضور علیرضا زاکانی در نشست «دفاع مقدس با اتحاد مقدس» در همدان همدان-نشست «دفاع مقدس با اتحاد مقدس» با حضور نخبگان و اقشار مختلف نیروهای انقلاب اسلامی استان همدان برگزار شد. دریافت 26 MB کد خبر 6601973 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری 90 برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس/ گردهم آمدن4000 رزمنده دفاع مقدس در همدان بازدید رایگان از باغ موزه دفاع مقدس همدان بنای تاریخ دفاع مقدس نباید محو شود برچسبها شورای ائتلاف نیروهای انقلاب علیرضا زاکانی همدان
