  1. استانها
  2. همدان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴

حضور علیرضا زاکانی در نشست «دفاع مقدس با اتحاد مقدس» در همدان

حضور علیرضا زاکانی در نشست «دفاع مقدس با اتحاد مقدس» در همدان

همدان-نشست «دفاع مقدس با اتحاد مقدس» با حضور نخبگان و اقشار مختلف نیروهای انقلاب اسلامی استان همدان برگزار شد.

دریافت 26 MB
کد خبر 6601973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها