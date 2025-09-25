به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چکشیان شامگاه پنجشنبه در همایش «رفاه و سرمایهگذاری برای تولید» که به میزبانی دانشگاه اردکان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۹۰ مجموعه ورزشی ویژه جامعه کارگری در کشور فعال است که مجموعاً ۵۷۵ مکان ورزشی را شامل میشود. این مجموعهها با مدیریت هیئتامنای کارگری در استانها و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره میشوند.
وی با اشاره به عملکرد فدراسیون ورزش کارگری افزود: این فدراسیون با برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی توانسته موفقیتهای ارزشمندی به دست آورد. تنها در سال گذشته، ورزشکاران کارگر ایران در رقابتهای جهانی ۸۰ مدال کسب کردند که با پیام تبریک رئیسجمهور و وزرای تعاون و ورزش همراه شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون با اشاره به تحولات بازار کار گفت: چالش امروز کشور، کمبود نیروی کار متخصص است نه بیکاری. بسیاری از صنایع برای جذب نیرو حاضر به پرداخت دستمزدهای بالاتر هستند، اما عرضه کافی وجود ندارد و با کاهش حضور اتباع خارجی این مشکل جدیتر خواهد شد. به گفته وی، استان یزد بیش از سایر استانها با این چالش مواجه است و توسعه مهارتآموزی، مشاغل دانشبنیان و همکاری دانشگاهها میتواند این کمبود را جبران کند.
چکشیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن کارگری پرداخت و بیان داشت: پس از تأکید مقام معظم رهبری بر حل مشکل مسکن کارگران، طرح «صنعتشهر» به عنوان مدل جدید ساخت مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفت. یزد از استانهای پیشگام در این حوزه بوده است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۰ کارفرمایان استان برای احداث حدود ۵۲ هزار واحد پای کار آمدند. اکنون نیز بر اساس تفاهمنامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در کشور پیشبینی شده که بخش مهمی از آن به یزد اختصاص دارد.
وی تأکید کرد: بیش از ۴۰ درصد دستمزد کارگران صرف هزینه اجاره میشود و مسکن بزرگترین دغدغه معیشتی آنان به شمار میرود. اجرای پایدار این طرح میتواند بخش مهمی از مشکلات معیشتی جامعه کارگری را برطرف کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: سه محور اصلی «فرهنگ کار، مهارتآموزی و معیشت کارگران» همواره مورد تأکید معظمله است و هیچ مسئولی به اندازه ایشان بر فرهنگ کار تأکید نداشته است. ما وظیفه داریم با الهام از این رهنمودها برای ارتقای کیفیت زندگی کارگران و افزایش بهرهوری نیروی کار گامهای مؤثر برداریم.
