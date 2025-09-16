پلیس بم دختر ۱۸ ساله را از چنگال آدم ربایان نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله عبدلی نسب، گفت: دوشنبه شب پس از گزارش آدم ربایی در بخش بروات شهرستان بم، مشخص شد خانمی ۱۸ ساله توسط ۴ سرنشین مسلح یک دستگاه پژو ۴۰۵ به گروگان گرفته شده است که مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۴ محل نگهداری فرد گرو گرفته شده در منزلی شخصی در بخش بروات را شناسایی و موفق شدند این فرد را در کمتر از ۵ ساعت آزاد کنند.

وی با اشاره به کشف یک خشاب، ۲ خودرو و یک موتورسیکلت از مخفیگاه متهمین که در گروگانگیری از آنها استفاده شده بود تصریح کرد: متهمان که قبل از حضور پلیس از این محل فرار کرده بودند تحت شناسایی قرار گرفتند و تلاش برای دستگیری عاملان و انگیزه آدم ربایان ادامه دارد.

