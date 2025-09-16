  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

پلیس بم دختر ۱۸ ساله را از چنگال آدم ربایان نجات داد

پلیس بم دختر ۱۸ ساله را از چنگال آدم ربایان نجات داد

کرمان- فرمانده انتظامی بم از آزادی یک دختر ۱۸ ساله از چنگال آدم ربایان مسلح در بخش بروات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله عبدلی نسب، گفت: دوشنبه شب پس از گزارش آدم ربایی در بخش بروات شهرستان بم، مشخص شد خانمی ۱۸ ساله توسط ۴ سرنشین مسلح یک دستگاه پژو ۴۰۵ به گروگان گرفته شده است که مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۴ محل نگهداری فرد گرو گرفته شده در منزلی شخصی در بخش بروات را شناسایی و موفق شدند این فرد را در کمتر از ۵ ساعت آزاد کنند.

وی با اشاره به کشف یک خشاب، ۲ خودرو و یک موتورسیکلت از مخفیگاه متهمین که در گروگانگیری از آنها استفاده شده بود تصریح کرد: متهمان که قبل از حضور پلیس از این محل فرار کرده بودند تحت شناسایی قرار گرفتند و تلاش برای دستگیری عاملان و انگیزه آدم ربایان ادامه دارد.

کد خبر 6591650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها