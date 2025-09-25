به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده عصر پنجشنبه در نشست مجمع نمایندگان گیلان با وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش مهم نمایندگان در ارتباط با مردم گفت: نمایندگان محل مراجعه مردم هستند و دسترسی آنها به نمایندگان بسیار بیشتر است.

وی با اشاره به تعامل خوب با معاونین و مدیران وزارت راه افزود: ما دسترسی مناسبی به مجموعه معاونین و سازمان‌های مرتبط داریم، اما باید توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های استان‌های گردشگرپذیر مانند گیلان شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس به بازدیدهای متعدد معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌های ملی استان اشاره و تصریح کرد: این بازدیدها منطقی و قابل تقدیر است و نشان از توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های گیلان دارد.

رحمت‌زاده درباره وضعیت زیرساخت‌های استان گفت: متأسفانه الگوی سرانه‌ها کلیشه‌ای شده و رفت‌وآمدهای بالای مسافران به گیلان فشار زیادی به راه‌ها و زیرساخت‌ها وارد می‌کند، بنابراین نیازمند توجه ویژه و تخصیص منابع بیشتر هستیم.

وی در پایان با قدردانی از مدیریت استاندار گیلان بیان کرد: مدیریت خوب استاندار باعث شده در پیک حضور مسافران با کمبودی مواجه نباشیم، اما باید این فرصت به توسعه متوازن زیرساخت‌ها منجر شود.