به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان گیلان با وزیر راه و شهرسازی گفت: چند پروژه مهم استان گیلان در حوزه وزارت راه قرار دارد که از جمله آن‌ها پروژه راه‌آهن رشت-آستارا است.

وی افزود: این پروژه از جمله کریدورهای شمال به جنوب است که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و نام آستارا به عنوان نقطه مهم در آن مطرح شده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: بحث ترمینال راه‌آهن آستارا نیز با قراردادی به ارزش ۶۲ میلیون دلار در دست اجرا است که قرار بود در سال ۹۷ به پایان برسد، اما تاکنون تنها ۳۰ میلیون دلار هزینه شده و باقی مانده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: ما بیش از ۲۵ سال است که این پروژه را دنبال می‌کنیم و زمان بهره‌برداری آن وقتی است که بتوانیم گره‌های اداری و عملیاتی را باز کنیم.

وی همچنین یادآور شد: ما مرز جدیدی در این منطقه داریم که از دوره مجلس دهم پیگیری شده و باید توجه بیشتری به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در این بخش شود.

داداشی در پایان تأکید کرد: تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ترانزیتی استان گیلان و کل کشور ایفا کند.