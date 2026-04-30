امام جمعه گناوه: توسعه فضاهای آموزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی مدرسه «دانش» در شهر گناوه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی ، با گرامیداشت دهه کرامت و هفته معلم، یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را ارج نهاد و اظهار کرد: همه ما مرهون تلاش‌های معلمان هستیم و این ایام فرصت ارزشمندی برای تکریم جایگاه والای تعلیم و تربیت است.



وی با اشاره به نام‌گذاری دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس، این مناسبت را یادآور رشادت‌ها و هویت تاریخی ملت ایران دانست و افزود: خلیج فارس نماد ایستادگی و عزت ملی است که در طول تاریخ شاهد مقاومت مردم ایران در برابر سلطه بیگانگان بوده است.



امام جمعه گناوه همچنین با تبریک هفته کار و کارگر، کارگران را ستون فقرات اقتصاد کشور خواند و از تلاش‌های آنان در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد.



رکنی حسینی در ادامه با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های آموزشی در دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران بیش از هزار مدرسه کشور مورد تخریب دشمن قرار گرفت و صدها دانش‌آموز و فرهنگی به شهادت رسیدند، اما با همت مردم و خیرین، روند بازسازی و توسعه فضاهای آموزشی با قدرت ادامه یافت.



وی نقش خیرین مدرسه‌ساز را در پیشرفت نظام آموزشی کشور بی‌بدیل توصیف کرد و افزود: حضور مستمر خیرین در کنار مجموعه تعلیم و تربیت، زمینه‌ساز ساخت مدارس و ارتقای کیفیت آموزش در نقاط مختلف کشور شده است.



امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت تحول در آموزش و پرورش، تصریح کرد: توسعه فضاهای آموزشی و بهره‌گیری از امکانات و فناوری‌های نوین، لازمه تربیت نسل آینده است و باید با هم‌افزایی مسئولان و مردم، بستر مناسبی برای رشد علمی دانش‌آموزان فراهم شود.





وی با بیان اینکه دشمنان امروز مراکز علمی کشور را هدف قرار داده‌اند، خاطرنشان کرد: دلیل این اقدامات، نقش علم به عنوان ابزار قدرت و پیشرفت است؛ چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «العلم السلطان» و هر کشوری که به دانش مجهز باشد، در عرصه‌های مختلف دست برتر را خواهد داشت.



حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: هرچند ممکن است زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها مورد آسیب قرار گیرند، اما علم و دانش نابودشدنی نیست و همین سرمایه انسانی و علمی، عامل اصلی عزت و استقلال کشور به شمار می‌رود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز شهرستان گناوه به توسعه فضاهای آموزشی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در شورای آموزش و پرورش، ایجاد و توسعه مراکز آموزشی در دستور کار قرار گرفته و کلنگ‌زنی مدرسه «دانش» گامی مهم در این مسیر است.



امام جمعه گناوه با قدردانی از تلاش‌های فرماندار، مدیران آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و خیرین، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت همه‌جانبه، زمینه ارتقای سطح آموزشی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.



در پایان این مراسم، از حضور و نقش‌آفرینی خیرین به‌ویژه برخی از حامیان فعال در حوزه مدرسه‌سازی قدردانی شد.