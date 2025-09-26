سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ثبت مشاهده جدید گونه ارزشمند گکوی پلنگی ترکمنی در ذخیره‌گاه زیستکره توران شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این نشانه تنوع زیستی در منطقه است.

وی افزود: ثبت این مشاهده جدید بیانگر اهمیت جهانی ذخیره‌گاه زیستکره توران در حفاظت از غنای گونه‌ای آن است که تداوم اقدامات حفاظتی، شرایط برای بقای پایدار این گونه و سایر گونه‌های ارزشمند منطقه فراهم خواهد کرد.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان به حفاظت از ذخیره‌گاه زیستکره توران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های حیات‌وحش ایران تأکید کرد و ابراز داشت: حفاظت از این زیستگاه‌ها می‌تواند تضمین کننده بقای گونه‌های نادر و کمتر شناخته‌شده باشد.

یوسف پور اضافه کرد: گکوی پلنگی ترکمنی (Eublepharis turcmenicus) از خانواده مارمولک‌ها و گونه‌ای شب‌فعال است که به دلیل الگوی خال‌دار و رنگ‌آمیزی منحصربه‌فرد به این نام شناخته می‌شود.

وی افزود: این گونه بیشتر در زیستگاه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با پوشش گیاهی پراکنده زندگی و از حشرات و بندپایان کوچک تغذیه می‌کند.