  1. استانها
  2. سمنان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

کشف گونه نادر «گکوی پلنگی ترکمنی» در ذخیره‌گاه توران شاهرود

کشف گونه نادر «گکوی پلنگی ترکمنی» در ذخیره‌گاه توران شاهرود

شاهرود- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از مشاهده و ثبت یک گونه نادر خزنده به نام «گکوی پلنگی ترکمنی» در زیستکره توران شاهرود خبر داد و این رویداد را تاکیدی بر ضرورت حفاظت از این زیستگاه دانست.

سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ثبت مشاهده جدید گونه ارزشمند گکوی پلنگی ترکمنی در ذخیره‌گاه زیستکره توران شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این نشانه تنوع زیستی در منطقه است.

وی افزود: ثبت این مشاهده جدید بیانگر اهمیت جهانی ذخیره‌گاه زیستکره توران در حفاظت از غنای گونه‌ای آن است که تداوم اقدامات حفاظتی، شرایط برای بقای پایدار این گونه و سایر گونه‌های ارزشمند منطقه فراهم خواهد کرد.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان به حفاظت از ذخیره‌گاه زیستکره توران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های حیات‌وحش ایران تأکید کرد و ابراز داشت: حفاظت از این زیستگاه‌ها می‌تواند تضمین کننده بقای گونه‌های نادر و کمتر شناخته‌شده باشد.

یوسف پور اضافه کرد: گکوی پلنگی ترکمنی (Eublepharis turcmenicus) از خانواده مارمولک‌ها و گونه‌ای شب‌فعال است که به دلیل الگوی خال‌دار و رنگ‌آمیزی منحصربه‌فرد به این نام شناخته می‌شود.

وی افزود: این گونه بیشتر در زیستگاه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با پوشش گیاهی پراکنده زندگی و از حشرات و بندپایان کوچک تغذیه می‌کند.

کد خبر 6602098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا نمازی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام دست به دست هم دهیم تا ایران کنیم آباد با اتحاد همفکری از آزار اذیت حیوانات دست بکشیم در رانندگی درجاده ها مراقب حیوانات باشیم با محیط زیست هم هما هنگی داشته باشیم انشاالله هم فک خزری احیا شود

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها