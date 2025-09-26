  1. استانها
  2. اصفهان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

بانوان ستون پرورش مقاومت جامعه در برابر ظلم هستند

بانوان ستون پرورش مقاومت جامعه در برابر ظلم هستند

اصفهان - دبیر ستاد امر به معروف استان اصفهان گفت: بانوان سبک زندگی ایثارگران را نسل به نسل منتقل کرده و پرورش‌دهنده نسلی هستند که در برابر ظلم جهانی ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس از جمله زمان‌هایی هست که هم می‌تواند یادآور خاطرات و اتفاقات خوبی برای کشور باشد و هم موجب تجدید و یادآوری یکسری از سنت‌ها و روش‌های خوب در میان مردم، گفت: در این هفته از قهرمانان و پهلوانان کشور خود یاد می‌کنیم که در مقابل استکبار و ظلم و تجاوز ایستادند و مقاومت کردند و از حق و آرمان و اعتقادات و سرزمین خود دفاع کردند.

وی با اشاره به اینکه مردم با مقاومت و ایستادگی خود در مقابل بیش از ۴۰ کشور دنیا توانستند خود را به جهانیان اثبات کنند و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی را به عرصه ظهور برسانند، اظهار کرد: یادآوری این حوادث در زمان‌های مختلف منجر به این می‌گردد که این روحیه میان مردم زنده و باقی بماند و در جنگ جهانی دوازده روزه اخیر همان فضا و سبکی که در اوایل انقلاب داشتند عمل کنند و عزتمندانه و با شرافت پیروز شوند و رشد ایران اسلامی را به دنیا اثبات کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه نسلی که شجاعت و دلاوری و آزادمردی داشت تا بتواند در برابر ظلم جهانی ایستادگی کند تربیت شده دست بانوان کشور بودند، خاطر نشان کرد: جامعه‌ای که توانستند موفق به همبستگی شوند و تلاش کردند از این دوران همراه با مشقت عبور کنند با محوریت بانوان بوده و سبک زندگی ایثارگرانه و مومنانه را مدیون بانوانی هستیم که این فضا را نسل به نسل به فرزندان خود آموزش می‌دهند.

وی ادامه داد: در جنگ دوازده روزه اخیر شاهد بودیم که نسل اخیر جامعه توانستند خود را با همان روحیه اوایل انقلاب نشان دهد و در همان فضا نقش آفرینی کند.

حجت‌الاسلام مظاهری همچنین در خصوص پیام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه به مسؤولین، بیان کرد: مطابق با بیان مقام معظم رهبری، مدافعان و رزمندگان و قهرمانان دلاور کشورمان محکم ایستاده‌اند و از این مرز و بوم دفاع می‌کنند و به پای حریم جمهوری اسلامی هستند و مسؤولین هم باید به پای خدمتگزاری خود به مردم بایستند تا فضای همبستگی مردم در جنگ باقی بماند و به آینده جمهوری اسلامی ایران امیدوار باشند.

وی با بیان اینکه در هر دو جنگ تحمیلی دشمن به دنبال تسلیم و تجزیه و نابودی ایران اسلامی و گرفتن ماهیت جمهوری اسلامی از ایران و شکستن اتحاد میان مردم بود، گفت: استکبار جهانی سعی بر این داشت که ما را با ترورهایی اول انقلاب و جنگ دوازده روزه غافل‌گیر کند اما به لطف الهی این اتفاق نیفتاد و به سلامت از فضای سختی که به وجود آمده بود عبور کردیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان شعار حب الحسین یجمعنا را علت اتحاد میان مردم در جنگ‌های تحمیلی دانست و خاطرنشان کرد: ملت ما پای اعتقادات و ارزش‌ها و مکتب خود محکم ایستاده است و تنها چیزی که توانسته اتحاد میان جامعه را محکم نگه دارد محبت اهل‌بیت به ویژه اباعبدالله است و همه زیر چتر و خیمه ایشان هستیم اگرچه گلایه‌هایی وجود داشته باشد.

کد خبر 6602136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها