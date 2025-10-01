  1. استانها
رونمایی از نرم‌افزار «سُو»؛ گامی تحول‌ساز در ستاد امر به معروف گلستان

گرگان- دبیر ستاد امر به معروف گلستان گفت: نرم‌افزار «سُو» بستری شفاف و مردمی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و تحقق عدالت اجتماعی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد محمدزاده عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از نرم‌افزار «سُو» بر اهمیت اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی، اصل هشتم است که وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف را به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی، شامل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به مسئولان و مسئولان نسبت به مردم می‌داند.

وی افزود: در زندگی روزمره، مردم به یکدیگر امر به معروف می‌کنند و در مقابل مسئولان نیز وظیفه دارند بر اجرای قوانین و مقررات نظارت کنند تا عدالت و قانون‌مداری در جامعه حاکم شود.

دبیر ستاد امر به معروف گلستان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارتقای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: نرم‌افزار «سُو» با ایجاد یک پایگاه شفاف و شیشه‌ای در فضای مجازی، تمام اقدامات دستگاه‌های دولتی را به صورت آنلاین و قابل مشاهده برای عموم مردم ارائه می‌دهد. این بستر جدید، امکان مشاهده عملکرد و اقدامات نهادهای دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و آنها را در مسیر مطالبه‌گری و پیگیری حقوق خود توانمند می‌سازد.

محمدزاده اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته نرم‌افزار «سُو» این است که مردم می‌توانند به راحتی از طریق بازار و مایکت این اپلیکیشن را نصب کنند و گزارش‌ها، شکایات و مطالبات خود را ثبت کنند تا موضوعات به صورت جدی توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و پیگیری شود.

وی همچنین تأکید کرد: این نرم‌افزار نه تنها بستری برای مطالبه‌گری مردمی است، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار اثربخش در خدمت دولت و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش شفافیت در عملکرد آن‌ها عمل کند.

محمد زاده افزود: این اقدام نوآورانه در واقع پاسخ به نیاز روز جامعه است تا از طریق فناوری، مردم بتوانند نقش فعال‌تری در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.

