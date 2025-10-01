به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد محمدزاده عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از نرمافزار «سُو» بر اهمیت اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی، اصل هشتم است که وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف را بهعنوان وظیفهای همگانی، شامل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به مسئولان و مسئولان نسبت به مردم میداند.
وی افزود: در زندگی روزمره، مردم به یکدیگر امر به معروف میکنند و در مقابل مسئولان نیز وظیفه دارند بر اجرای قوانین و مقررات نظارت کنند تا عدالت و قانونمداری در جامعه حاکم شود.
دبیر ستاد امر به معروف گلستان با اشاره به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارتقای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: نرمافزار «سُو» با ایجاد یک پایگاه شفاف و شیشهای در فضای مجازی، تمام اقدامات دستگاههای دولتی را به صورت آنلاین و قابل مشاهده برای عموم مردم ارائه میدهد. این بستر جدید، امکان مشاهده عملکرد و اقدامات نهادهای دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و آنها را در مسیر مطالبهگری و پیگیری حقوق خود توانمند میسازد.
محمدزاده اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته نرمافزار «سُو» این است که مردم میتوانند به راحتی از طریق بازار و مایکت این اپلیکیشن را نصب کنند و گزارشها، شکایات و مطالبات خود را ثبت کنند تا موضوعات به صورت جدی توسط مراجع ذیربط بررسی و پیگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد: این نرمافزار نه تنها بستری برای مطالبهگری مردمی است، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار اثربخش در خدمت دولت و دستگاههای اجرایی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش شفافیت در عملکرد آنها عمل کند.
محمد زاده افزود: این اقدام نوآورانه در واقع پاسخ به نیاز روز جامعه است تا از طریق فناوری، مردم بتوانند نقش فعالتری در نظارت بر دستگاههای اجرایی داشته باشند و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.
نظر شما