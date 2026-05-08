برخورد با اخلال گران اقتصادی در دستور متولیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفدر پناهی، شامگاه جمعه در تجمع مردم مارگون با بیان اینکه «جنگ امروز، جنگ ارادهها، باورها و عزت است»، گفت: در این شرایط کسی پیروز میشود که بر اصول و اعتقادات خود ایستادگی کند.
وی با اشاره به لزوم حفظ اتحاد میان مردم و حاکمیت افزود: تجربههای گذشته نشان داد هر زمان فاصلهای میان مردم و مسئولان ایجاد شده، کشور آسیب دیده و امروز انسجام ملی رمز عبور از تهدیدها است.
مدیر حوزههای علمیه استان با انتقاد از فعالیت سوداگران و محتکران در شرایط حساس کشور تأکید کرد: مردم نباید از پشت خنجر بخورند و دستگاه قضایی باید با اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد.
وی ادامه داد : ورود فوری کالای احتکارشده به بازار و رسیدگی بدون تعلل به پرونده محتکران مطالبه جدی مردم است.
حجت الاسلام پناهی با اشاره به اینکه مذاکرهکنندگان باید نسبت به هرگونه توافق آسیبزا هوشیار باشند، اظهار کرد: توافق نکردن بهتر از توافقی است که منافع ملت را نادیده بگیرد.
وی با بیان اینکه وعده الهی در نصرت جبهه حق قطعی است، تصریح کرد: ملت ایران با صبر، ایستادگی و اتحاد، بار دیگر سربلند از تهدیدها عبور خواهد کرد.
