پروژه گازرسانی به ۴۴ روستای دهستان اشکور در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی صبح جمعه در حاشیه نشستها و بازدیدهای میدانی مشترک مسئولان سه استان در دهستان اشکور رامسر گفت: پروژه گازرسانی به ۴۴ روستای پرجمعیت دهستان اشکور در حال اجراست و این اقدام بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: توسعه زیرساختها بهویژه در حوزه راهها و آب شرب و کشاورزی، یکی از ضروریترین نیازهای منطقه است و با پیگیریهای مستمر تاکنون حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای زیرساختی این منطقه اختصاص یافته که سهم مساوی بین استانهای مازندران و گیلان در نظر گرفته شده است.
حسینی ادامه داد: مطالعات راههای ارتباطی قزوین به استانهای مازندران و گیلان بهزودی ارائه میشود و مشکلات پوشش مخابراتی نقاط کور نیز در دست بررسی است.
نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباسآباد تأکید کرد: این منطقه باید به عنوان یک اکوسیستم واحد دیده شود و اقدامات زیربنایی آن نیز به شکل مشترک و هماهنگ پیگیری گردد تا ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری آن بهدرستی شکوفا شود.
