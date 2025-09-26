رایزنی وزیران خارجه عراق و روسیه با یکدیگر در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین، وزیر خارجه عراق در حاشیه هشتادمین دور از فعالیتهای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دیدار کرد.
در این دیدار، لاوروف بر تمایل کشورش برای افزایش حجم تبادلات تجاری و تقویت پروژههای سرمایه گذاری تاکید و به مشارکت شرکتهای روسی در بخش نفت عراق، همکاری در حوزه آموزش، ارائه بورسیههای تحصیلی به دانشجویان عراقی و برگزاری دورههای آموزشی برای دیپلماتها اشاره کرد.
وزیر خارجه روسیه تلاشهای دولت عراق در زمینه توسعه را تحسین و برای مردم عراق در انتخابات پیشرو آرزوی موفقیت کرد.
از طرفی دیگر وزیر خارجه عراق اظهار داشت که ریاست کشورش بر نشست آینده سران کشورهای عربی، فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاهها پیرامون مسائل منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
در ادامه این دیدار دو طرف درباره آمادگیها برای برگزاری نشست سران کشورهای عربی و روسیه که قرار است در ۱۵ اکتبر آینده برگزار شود، رایزنی کردند.
فواد حسین همچنین بر تمایل عراق به گسترش افقهای همکاری با روسیه در زمینههای تجاری و سرمایه گذاری فراتر از بخش نفت تاکید کرد و خواستار افزایش شمار بورسیههای تحصیلی به دانشجویان عراقی شد.
وزرای خارجه عراق و روسیه از امضای توافقنامه میان دولت بغداد و دولت اربیل در خصوص ازسرگیری صادرات نفت استقبال کردند.
فواد حسین و لاوروف در ادامه تحولات منطقهای و بینالمللی را نیز مورد بررسی قرار دادند. وزیر خارجه عراق در این خصوص تاکید کرد: هرگونه تنش امنیتی در منطقه، تاثیر مستقیمی بر ثبات جغرافیایی و سیاسی آن دارد.
دو طرف در ادامه درباره پرونده ایران، آخرین تحولات سوریه و اهمیت دستیابی به راه حل سیاسی فراگیر در برگیرنده تمامی اقشار و گروهها رایزنی و به تحولات غزه و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و لزوم رساندن کمکهای بشردوستانه برای ساکنان غزه اشاره کردند.
