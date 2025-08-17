بغداد و واشنگتن روابط دوجانبه و موضوع نفت را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که «فؤاد حسین»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه یکشنبه با «استیون فاجن» کاردار آمریکا در بغداد دیدار کرد.

براساس این گزارش، در جریان این دیدار، «مسیر روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا، به ویژه نقش شرکت‌های نفتی آمریکایی فعال در عراق» مورد بحث قرار گرفت.

همچنین، مسائل مربوط به شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم کردستان و راهکارهای حل آنها برای از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی اقلیم بررسی شد.

دو طرف همچنین به «تحولات اوضاع منطقه‌ای» پرداختند و کاردار آمریکا، موضع دولت متبوعش در قبال تازه‌ترین تحولات خاورمیانه را تشریح کرد.