بغداد و واشنگتن روابط دوجانبه و موضوع نفت را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که «فؤاد حسین»، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه یکشنبه با «استیون فاجن» کاردار آمریکا در بغداد دیدار کرد.
براساس این گزارش، در جریان این دیدار، «مسیر روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا، به ویژه نقش شرکتهای نفتی آمریکایی فعال در عراق» مورد بحث قرار گرفت.
همچنین، مسائل مربوط به شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان و راهکارهای حل آنها برای از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی اقلیم بررسی شد.
دو طرف همچنین به «تحولات اوضاع منطقهای» پرداختند و کاردار آمریکا، موضع دولت متبوعش در قبال تازهترین تحولات خاورمیانه را تشریح کرد.
