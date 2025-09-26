توفان گرمسیری شدید «بوآلوی» فیلیپین را درنوردید؛ حداقل ۴ نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، کلودیو یوکوت، مدیر منطقهای دفتر دفاع مدنی در بیکول، در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت که آنها در حال تأیید گزارشهایی هستند که نشان میدهد چهار نفر در این توفان گرمسیری شدید جان خود را از دست دادهاند.
لرد بایرون تورکاریون، مدیر منطقهای دفتر دفاع مدنی در ویسایاس شرقی در مرکز فیلیپین، گزارش داد که پنج ماهیگیر از استان سامار شرقی مفقود شدهاند.
تورکاریون گفت که این پنج نفر سهشنبه گذشته به ماهیگیری رفتهاند و تاکنون بازنگشتهاند.
اداره هواشناسی ایالتی کشور روز جمعه اعلام کرد که توفان بوآلوی در مرکز فیلیپین با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت به سمت غرب در حرکت است و حداکثر سرعت باد آن ۱۱۰ کیلومتر در ساعت و تندبادهایی تا ۱۳۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی روز جمعه گزارش داد که در مجموع ۱۴ مورد مرگ ناشی از اثرات ترکیبی بادهای موسمی جنوب غربی و سه توفان گرمسیری متوالی، از جمله راگاسا و بوآلوی، که در هفتههای اخیر فیلیپین را درنوردید، رخ داده است.
این آژانس گزارش داد که در مجموع ۳۰۳,۵۳۷ خانواده یا ۱,۲۱۲,۷۱۲ نفر در سراسر کشور تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
انتظار میرود بوآلوی تا بعد از ظهر شنبه از منطقه فیلیپین خارج شود.
به طور متوسط، سالانه حدود ۲۰ توفان فیلیپین را درمینوردد. این مجمعالجزایر به ویژه در برابر توفانهای گرمسیری آسیبپذیر است که اغلب بارانهای شدید، سیل و بادهای قوی را به همراه دارند و منجر به تلفات و تخریب محصولات کشاورزی و املاک میشوند.
