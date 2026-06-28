به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع، اظهار کرد: مواکب مردمی و اربعینی استان در مبادی ورودی و خروجی شهرهای مازندران و همچنین محل استقرار زائران مازندرانی در تهران مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را به شرکت‌کنندگان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه مازندران در مسیر تردد بخش قابل توجهی از زائران قرار دارد، افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مواکب استان آمادگی دارند با ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی، شرایط مناسبی را برای عبور و حضور زائران فراهم کنند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با توصیه به شهروندان برای توجه به شرایط جوی و ازدحام جمعیت، گفت: با توجه به گرمای هوا، بهتر است سالمندان، کودکان و افرادی که از نظر جسمانی شرایط مناسبی ندارند، از حضور در این مراسم خودداری کنند.

مسلمی همچنین از زائران خواست با الگوگیری از سفر اربعین، وسایل مورد نیاز خود از جمله آب آشامیدنی، داروهای ضروری و سایر اقلام شخصی را در کوله‌پشتی همراه داشته باشند تا در طول مسیر با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پایان بر حضور آگاهانه شرکت‌کنندگان در مراسم تأکید کرد و گفت: هماهنگی و آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران در دستور کار قرار دارد.