  1. استانها
  2. مازندران
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

مواکب مازندران آماده خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید هستند

مواکب مازندران آماده خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید هستند

ساری- فرمانده سپاه کربلای مازندران از آمادگی مواکب مردمی و اربعینی استان برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع خبر داد و بر رعایت توصیه‌های ایمنی و همراه داشتن اقلام ضروری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع، اظهار کرد: مواکب مردمی و اربعینی استان در مبادی ورودی و خروجی شهرهای مازندران و همچنین محل استقرار زائران مازندرانی در تهران مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را به شرکت‌کنندگان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه مازندران در مسیر تردد بخش قابل توجهی از زائران قرار دارد، افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مواکب استان آمادگی دارند با ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی، شرایط مناسبی را برای عبور و حضور زائران فراهم کنند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با توصیه به شهروندان برای توجه به شرایط جوی و ازدحام جمعیت، گفت: با توجه به گرمای هوا، بهتر است سالمندان، کودکان و افرادی که از نظر جسمانی شرایط مناسبی ندارند، از حضور در این مراسم خودداری کنند.

مسلمی همچنین از زائران خواست با الگوگیری از سفر اربعین، وسایل مورد نیاز خود از جمله آب آشامیدنی، داروهای ضروری و سایر اقلام شخصی را در کوله‌پشتی همراه داشته باشند تا در طول مسیر با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پایان بر حضور آگاهانه شرکت‌کنندگان در مراسم تأکید کرد و گفت: هماهنگی و آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6873399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها