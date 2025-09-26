  1. استانها
  2. گیلان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

مرادی: تردد در محورهای خروجی گیلان روان است

مرادی: تردد در محورهای خروجی گیلان روان است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: تردد در محورهای خروجی استان پرحجم اما روان است و در محورهای ورودی هیچ‌گونه ترافیکی گزارش نشده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تردد جاده‌ای استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای خروجی گیلان به ویژه در مسیرهای اصلی پرحجم اما روان است و هیچ مشکلی در رفت و آمد رانندگان مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: خوشبختانه محورهای ورودی به استان نیز بدون ترافیک بوده و جریان عبور و مرور به صورت عادی و روان ادامه دارد.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین از هموطنان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم هشداردهنده، سفری ایمن را تجربه کنند.

مرادی تصریح کرد: تمامی تیم‌های راهداری به صورت آماده‌باش در محورهای استان حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتوانند سریعاً اقدام لازم را انجام دهند.

کد خبر 6602297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها