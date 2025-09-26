مرادی: تردد در محورهای خروجی گیلان روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تردد جادهای استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای خروجی گیلان به ویژه در مسیرهای اصلی پرحجم اما روان است و هیچ مشکلی در رفت و آمد رانندگان مشاهده نمیشود.
وی افزود: خوشبختانه محورهای ورودی به استان نیز بدون ترافیک بوده و جریان عبور و مرور به صورت عادی و روان ادامه دارد.
مدیرکل راهداری گیلان همچنین از هموطنان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم هشداردهنده، سفری ایمن را تجربه کنند.
مرادی تصریح کرد: تمامی تیمهای راهداری به صورت آمادهباش در محورهای استان حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتوانند سریعاً اقدام لازم را انجام دهند.
