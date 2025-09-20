  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

ترافیک فوق سنگین ۱۵ کیلومتری در محور خروجی گیلان 

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: ترافیک فوق سنگین در مسیر خروجی گیلان از قبل پلیس راه تا محدوده امامزاده هاشم به طول ۱۵ کیلومتر شکل گرفته است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک فوق سنگین در مسیر خروجی گیلان از قبل پلیس راه تا محدوده امامزاده هاشم به طول ۱۵ کیلومتر شکل گرفته است.

وی افزود: این ترافیک باعث کندی تردد و ایجاد مشکلاتی در عبور و مرور خودروها شده است.

مرادی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: توصیه می‌شود مسافران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل راهداری و پلیس راه، در تسهیل جریان ترافیک کمک کنند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های راهداری به صورت مستمر در محل حاضر بوده و اقدامات لازم برای مدیریت ترافیک در حال انجام است.

