  1. استانها
  2. گیلان
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

مرادی: ورود بیش از ۱۴۰ هزار خودرو به گیلان؛ ترافیک روان است

مرادی: ورود بیش از ۱۴۰ هزار خودرو به گیلان؛ ترافیک روان است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از ورود ۱۴۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه خودرو به استان طی ۳۹ ساعت خبر داد و گفت: ترافیک در محورهای ورودی گیلان پرحجم و روان است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد خودروها در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه ۵ خردادماه تا ساعت ۱۵ چهارشنبه ۶ خردادماه، مجموع ورود خودرو به استان ۱۴۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه و مجموع خروج ۱۰۴ هزار و ۱۲۵ دستگاه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در محور آزادراه ۶۸ هزار و ۸۵۰ دستگاه ورودی و ۲۹ هزار و ۷۴۷ دستگاه خروجی به ثبت رسیده، افزود: همچنین در محور چابکسر ۳۴ هزار و ۲۶۸ دستگاه ورودی و ۴۱ هزار و ۷۱۰ دستگاه خروجی تردد داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به پرحجم بودن ترافیک در مسیرهای منتهی به استان تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی گیلان پرحجم اما روان است و رانندگان در مسیرهای اصلی دچار مشکل خاصی نیستند.

مرادی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از هرگونه عجله و شتاب غیرضروری در مسیرهای پرتردد خودداری کنند.

کد مطلب 6842751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها