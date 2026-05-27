مرادی: ورود بیش از ۱۴۰ هزار خودرو به گیلان؛ ترافیک روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد خودروها در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه ۵ خردادماه تا ساعت ۱۵ چهارشنبه ۶ خردادماه، مجموع ورود خودرو به استان ۱۴۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه و مجموع خروج ۱۰۴ هزار و ۱۲۵ دستگاه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در محور آزادراه ۶۸ هزار و ۸۵۰ دستگاه ورودی و ۲۹ هزار و ۷۴۷ دستگاه خروجی به ثبت رسیده، افزود: همچنین در محور چابکسر ۳۴ هزار و ۲۶۸ دستگاه ورودی و ۴۱ هزار و ۷۱۰ دستگاه خروجی تردد داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به پرحجم بودن ترافیک در مسیرهای منتهی به استان تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی گیلان پرحجم اما روان است و رانندگان در مسیرهای اصلی دچار مشکل خاصی نیستند.

مرادی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از هرگونه عجله و شتاب غیرضروری در مسیرهای پرتردد خودداری کنند.