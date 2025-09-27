صمیمانه با همسر شهید «نادی»؛ چفیه ای که در رویا نصیب اسماعیل شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: دفاع و حراست از دین و میهن هرچند جلوه ویژه ای و خاصی در هشت سال دفاع مقدس داشت و درواقع آن هست سال عاشورای انقلاب اسلامی و ایران زمین بود ولی دهها بعد از آن روزها نیز جوانان این سرزمین و حتی کسانی که سالهای دفاع مقدس را ندیده بودند حماسههای شگرف آفریدند.
نمونه این جوانان شهید اسماعیل نادی است که در جنگ ۱۲ روزه ناجوانمردانه اسراییل علیه ایران در کنار سردار شهید حاجی زاده آسمانی شد. جوانان دهه هفتادی که آرمانهای انقلاب را از نسل قبل گرفته بودند و عاشقانه در این مسیر فداکاری کردند.
این جوانان اسماعیلهایی هستند که شجاعانه در راه ایران فدا شدند و امروز یادگارهایشان را چون یک عزیز در میان خود میدانیم.
فائزه یاری، همسر شهید والامقام اسماعیل نادی در گفتوگویی صمیمانه با خبرنگار مهر از نحوه آشنایی با همسرش، لحظه اطلاع از شهادت، سختیهای پس از آن و در عین حال آرامشی که از باور به زنده بودن شهدا یافته است، سخن گفت.
آشنایی مان از طریق گروههای جهادی بود
یاری در ابتدای گفتوگو با اشاره به آغاز زندگی مشترکش با شهید و با اشاره به اینکه متولد سال ۱۳۷۸ است، اظهارکرد: من و همسرم فامیل نبودیم، اما از یک طایفه بودیم و آشنایی ما از طریق گروههای جهادی و به واسطه خواهرشان شکل گرفت.
وی درباره روز تلخ شهادت همسرش چنین روایت میکند که همسرم در همان اولین روز حمله اسراییل به ایران در کنار شهید سردار امیرعلی حاجی زاده به شهادت رسید ولی به در آن روز به من نگفتند که همسرم به شهادت رسیده است.
همسر شهید نادی بیان کرد: اول به من خبر دادند که همسرم مجروح شده است و من وقتی خبر مجروحیت را شنیدم بیهوش شدم و من را به بیمارستان رساندند و واقعاً ساعات و دقایق سختی بر من گذشت.
یاری در ادامه از احساسی که پس از آن روزها داشته میگوید: وقتی در بیمارستان به هوش آمدم آقایی بالای سرمن گفت ایشان همسر شهید هستند که در آن لحظه متوجه شدم که همسرم به شهادت رسیده است.
برای من معنای «از دست دادن» همسرم وجود ندارد
وی در پاسخ به این سوال که چگونه با شهادت همسرش کنار آمده است، افزود: اگر بخواهم به شهادت مثل مرگهای عادی نگاه کنم، تحملش غیرممکن میشود اما وقتی میدانم شهدا زندهاند و بارها نشانههایی از حضور همسرم را در زندگیام دیدهام، آرام میشوم.
همسر شهید نادی یادآور شد: هنوز برای من معنای «از دست دادن» وجود ندارد و روزهایی که نشانهای از حضورش حس نمیکنم، حالم بدتر میشود، اما همیشه باور دارم که کنار ما است.
یاری افزود: اگر همسرم به جای شهید شدن در یک مرگ طبیعی از بین میرفت بی شک تحمل آن بسیار سختتر بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره روحیه و باورهای همسرش چنین توضیح میدهد که همسر به مقام معظم رهبری بسیار بسیار علاقه داشت و اگر کسی مطالب همسرم را در فضای مجازی بخواند، درمی یابد که چقدر به ایشان علاقه داشتند و حتی گاه حضرت آقا را حضرت عشق خطاب میکردند.
روایت یک رؤیا از شهید سلیمانی
همسر شهید نادی گفت: همسرم در بین شهدا به شهید بصیری پور که شهید مدافع حرم خراسان جنوبی هستند بسیار علاقه داشتند و بعد از آن نیز ارادت و علاقه ویژه ای به شهید سلیمانی داشتند.
یاری افزود: همسرم حتی خواب سردار سلیمانی را دیده بود که چفیهای به او دادهاند که برای من تعریف کرده بود.
وی با اشاره به یادگاریهای شهید ادامه میدهد: وقتی همسرم در هوافضا استخدام شد، برایش یک انگشتر که ذکر یا ابوالفضل العباس روی آن شک شده بود خریدم.
میخواست همچون سردار دلها «سرباز» باشد
همسر شهید نادی گفت: از آنجایی که همسرم به شهید سلیمانی علاقه داشت و شهید سلیمانی گفته بود من را سرباز بخوانید و روی سنگ مزارم «سرباز قاسم سلیمانی» بنویسید، همسرم بعدها انگشتری از عقیق یمن خرید و گفت روی آن کلمه سرباز را حک کنند.
یاری افزود: انگشتری که به مناسبت استخدامشان در هوافضا برایشان گرفته بودم به من دادند و گفتند یادگاری برای امیر عباس فرزندمان نگه دار.
وی گفت: وقتی که خبر شهادت همسرم را شنیدم، گفتم برای شناسایی پیکر همسرم به دنبال این نشانه باشید که انگشتر با نوشته سرباز همراه داشته است.
همسر شهید نادی اظهار کرد: با توجه به اینکه همسر پاسدار و در هوا فضا خدمت میکرد و بارها از عشق خود به شهادت گفت بود، میدانستم روزی به آرزوی خود میرسد چون انسان در نهایت به چیزی میرسد که مستمر به آن فکر میکند.
همسر شهید نادی اظهار کرد: ولی نمیدانستم به این زودی او را در مقام شهید درک خواهم کرد و احساس میکردم در آینده رخ خواهد داد.
یاری میگوید: همسرم بارها از شهادتش حرف میزد، شوخی میکرد و میگفت: «اگر من شهید شوم، تو چیکار میکنی؟» من گریه میکردم. او ساکت میشد، اما خوب میدانستم که دلش با شهادت است.
ارادت شهید نادی به سردار حاجی زاده
یاری با اشاره به اینکه همسرم به سردار شهید حاجی زاده تعلق خاطر داشت یادآور شد: وقتی که شنیدم که سردار حاجی زاده همراه چند نفر از پاسداران به شهادت رسیده است با توجه به ارادت همسرم به سردار جاجی زاده احساس کردم که همسرم نیز در بین شهدا بوده است که حدسم درست بود.
وی با اشاره به اینکه سه فرزند از شهید به یادگار دارد، یادآور شد: باور قلبی من این است که فرزندانم نه تها سایه پدر بر سر دارند بلکه بهترین پدر دنیا نیز نصیب آنان شده است.
همسر شهید نادی یا آور شد: فرزندنم را طوری تربیت خواهم کرد و به گونهای برایشان از پدر خواهم گفت که به راه و مسیر او افتخار کنند.
