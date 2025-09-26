  1. استانها
  2. اردبیل
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

خوشبخت: قوت نظامی کشور در جنگ ۱۲ روزه بینی دشمن را به خاک مالید

خوشبخت: قوت نظامی کشور در جنگ ۱۲ روزه بینی دشمن را به خاک مالید

اردبیل- جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس گفت: قوت نظامی کشور در جنگ ۱۲ روزه، بینی دشمن را به خاک مالید.

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی‌الله خوشبخت ظهر جمعه در سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تمام فتنه‌ها، دشمنی‌ها و برنامه‌های دشمن علیه ایران اسلامی در نیم قرن اخیر، دستاوردی جز پیروزی برای ما نداشته همانگونه که خداوند می‌فرماید: ان تنصرالله ینصرکم؛ باید بدانیم که همواره دست یاری خداوند با ما خواهد بود.

وی افزود: مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری، راه چاره حل مشکلات ما در قوی بودن است؛ لذا ملتی که ضعیف است، در سرشکستی و ذلت به سر خواهد برد اما سربلندی، سرافرازی، عزت و پیروزی، از آنِ مردمان قوی و مقتدر است.

جانباز جنگ تحمیلی گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه آنچه بینی دشمن را به خاک مالید، قوت و توان جمهوری اسلامی در نیروهای نظامی و دفاعی بود.

پیشکسوت جنگ دفاع مقدس ادامه داد: امروزه پیروی از فرامین رهبری، حفظ وحدت، انسجام و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه و پرهیز از سخنان نفاق‌آمیز، جز واجبات همگانی و تکلیف عمومی است.

کد خبر 6602327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها